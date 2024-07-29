Чьим голосом говорит «внутренний критик»?
Последние события всё чаще напоминают нам о хрупкости жизни. Человек, к сожалению, не просто смертен, а «внезапно смертен», как сказал устами Воланда Булгаков.
Однажды настанет день, когда мы не вернёмся домой. С чем останутся наши дети? Какие из произнесённых мною фраз будут звучать у них в головах в трудный период жизни? Считается, что «внутренний критик», оценивающий наши поступки, говорит голосом и интонацией наших родителей. Не замечали?
Что услышит ваш ребёнок в сложный момент, когда вас не будет рядом? Что скажет ему «внутренний голос»? Возможно, это:
- Я же предупреждала!
- Так ведь и знала!
- Ты просто лентяй.
- Да кому ты такая нужна?
- У тебя руки не из того места растут.
- А тебя никто не спрашивает!
- Твоё мнение никого не интересует.
- Тобой будут пользоваться все кому не лень.
- Мало ли что тебе хочется.
- Бесхребетное существо!
- Ничего тебе доверить нельзя.
- С тобой свяжешься — сто раз пожалеешь.
- А мог бы сделать лучше.
- Ты ни на что не способен.
- И за что мне такое наказание в лице тебя?!
- У всех — дети как дети, а с тобой одни неприятности.
- Не высовывайся.
- Молчи — за умного сойдёшь.
- Другие в твоём возрасте уже…, а ты…
- Двух слов связать не можешь, лучше молчи.
Или это будут слова поддержки?
- У тебя обязательно получится!
- Я в тебя верю!
- Ошибаться не страшно.
- Мне важно, что ты чувствуешь.
- Ты достойна быть счастливой.
- Вокруг много хороших людей.
- Не бойся просить о помощи.
- Люди могут ошибаться. Не на всякое слово обращай внимание.
- Не принимай близко к сердцу. Это пройдёт.
- У тебя потрясающие способности!
- Не бойся пробовать новое.
- У тебя много сильных сторон.
- Тебе просто нужно отдохнуть.
- Я тобой горжусь.
- Ты умница.
Какие из этих фраз вы произносите чаще? Что слышат от вас близкие? Критику, обесценивание, «диагнозы»: лентяй, эгоист, прокрастинатор, безответственный, недотёпа, бестолочь, неряха, тормоз, криворукий, бессердечный и так далее? «Да нет, мы не такие. Не говорим мы такого», — воспротивятся многие. А вы понаблюдайте за собой: говорите, просто не замечаете. Может, используете другие слова. А кому-то достаточно многозначительно вздохнуть, чтобы ребёнок всё понял. Кто-то закатывает глаза, и тут слова уже не нужны…
Спросите своих детей, чувствуют ли они себя нужными, любимыми, понятыми в своей семье. Вы готовы услышать честный ответ?
Иногда ребёнка прорывает и он выдаёт всё, что чувствует, — и про то, что вы его не любите, и про то, что в школе и на кружках хвалят, а вы только ругаете, и про то, что рожать его он не просил. А ещё может сказать, что вы самые ужасные родители и он вас ненавидит. Было? Что вы делаете тогда? Идёте пить корвалол и пустырник, сетуя, что у вас не ребёнок, а свинья неблагодарная? Что вы всю жизнь ему посвятили, всё ему отдали, а он не ценит? Вы его кормите, поите, одеваете, обуваете, а он… Во всём себе отказываете ради него, а он не замечает?
А дети ведь на самом деле не просили их рожать. Кормить, обувать и одевать — это не подвиг, а обязанность. У ребёнка, кроме физиологических потребностей, есть ещё и эмоциональные. С ним нужно разговаривать, интересоваться, уважать, поддерживать…
С чем вы оставите своих детей, если однажды не вернётесь домой? О чём будет говорить им «внутренний критик»? Подумайте, пока не поздно…
Подготовила Надежда Масленникова