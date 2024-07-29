Чьим голосом говорит «внутренний критик»?

Последние события всё чаще напоминают нам о хрупкости жизни. Человек, к сожалению, не просто смертен, а «внезапно смертен», как сказал устами Воланда Булгаков.

Однажды настанет день, когда мы не вернёмся домой. С чем останутся наши дети? Какие из произнесённых мною фраз будут звучать у них в головах в трудный период жизни? Считается, что «внутренний критик», оценивающий наши поступки, говорит голосом и интонацией наших родителей. Не замечали?

Что услышит ваш ребёнок в сложный момент, когда вас не будет рядом? Что скажет ему «внутренний голос»? Возможно, это:

Я же предупреждала!

Так ведь и знала!

Ты просто лентяй.

Да кому ты такая нужна?

У тебя руки не из того места растут.

А тебя никто не спрашивает!

Твоё мнение никого не интересует.

Тобой будут пользоваться все кому не лень.

Мало ли что тебе хочется.

Бесхребетное существо!

Ничего тебе доверить нельзя.

С тобой свяжешься — сто раз пожалеешь.

А мог бы сделать лучше.

Ты ни на что не способен.

И за что мне такое наказание в лице тебя?!

У всех — дети как дети, а с тобой одни неприятности.

Не высовывайся.

Молчи — за умного сойдёшь.

Другие в твоём возрасте уже…, а ты…

Двух слов связать не можешь, лучше молчи.

Или это будут слова поддержки?

У тебя обязательно получится!

Я в тебя верю!

Ошибаться не страшно.

Мне важно, что ты чувствуешь.

Ты достойна быть счастливой.

Вокруг много хороших людей.

Не бойся просить о помощи.

Люди могут ошибаться. Не на всякое слово обращай внимание.

Не принимай близко к сердцу. Это пройдёт.

У тебя потрясающие способности!

Не бойся пробовать новое.

У тебя много сильных сторон.

Тебе просто нужно отдохнуть.

Я тобой горжусь.

Ты умница.

Какие из этих фраз вы произносите чаще? Что слышат от вас близкие? Критику, обесценивание, «диагнозы»: лентяй, эгоист, прокрастинатор, безответственный, недотёпа, бестолочь, неряха, тормоз, криворукий, бессердечный и так далее? «Да нет, мы не такие. Не говорим мы такого», — воспротивятся многие. А вы понаблюдайте за собой: говорите, просто не замечаете. Может, используете другие слова. А кому-то достаточно многозначительно вздохнуть, чтобы ребёнок всё понял. Кто-то закатывает глаза, и тут слова уже не нужны…

Спросите своих детей, чувствуют ли они себя нужными, любимыми, понятыми в своей семье. Вы готовы услышать честный ответ?

Иногда ребёнка прорывает и он выдаёт всё, что чувствует, — и про то, что вы его не любите, и про то, что в школе и на кружках хвалят, а вы только ругаете, и про то, что рожать его он не просил. А ещё может сказать, что вы самые ужасные родители и он вас ненавидит. Было? Что вы делаете тогда? Идёте пить корвалол и пустырник, сетуя, что у вас не ребёнок, а свинья неблагодарная? Что вы всю жизнь ему посвятили, всё ему отдали, а он не ценит? Вы его кормите, поите, одеваете, обуваете, а он… Во всём себе отказываете ради него, а он не замечает?

А дети ведь на самом деле не просили их рожать. Кормить, обувать и одевать — это не подвиг, а обязанность. У ребёнка, кроме физиологических потребностей, есть ещё и эмоциональные. С ним нужно разговаривать, интересоваться, уважать, поддерживать…

С чем вы оставите своих детей, если однажды не вернётесь домой? О чём будет говорить им «внутренний критик»? Подумайте, пока не поздно…

Подготовила Надежда Масленникова