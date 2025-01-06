Через пустыни, города,

Волхвы собрались в путь далёкий.

Им Вифлеемская звезда

Светила ярко на востоке.

В хлеву родился Царь Христос,

Вдали от царского чертога.

Другого места не нашлось

На всей земле для Сына Бога.

Из неизведанных миров

Пришёл Спаситель в мир печали,

Неся надежду и любовь.

Пришёл к Своим, но не узнали.

И вот теперь к Творцу земли

На поклоненье шли другие.

Ему язычники несли

Свои подарки дорогие.

Остановившись у яслей,

Проделав трудный путь и длинный,

Кладут к ногам Царя царей

Свой ладан, золото и смирну.

Уйти надеются успеть,

Во сне увидев то, что будет,

Что Ирод царь готовит смерть

Тому, Кто жизнь готовит людям.

Татьяна Хлопкова