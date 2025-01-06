Через пустыни, города,
Волхвы собрались в путь далёкий.
Им Вифлеемская звезда
Светила ярко на востоке.
В хлеву родился Царь Христос,
Вдали от царского чертога.
Другого места не нашлось
На всей земле для Сына Бога.
Из неизведанных миров
Пришёл Спаситель в мир печали,
Неся надежду и любовь.
Пришёл к Своим, но не узнали.
И вот теперь к Творцу земли
На поклоненье шли другие.
Ему язычники несли
Свои подарки дорогие.
Остановившись у яслей,
Проделав трудный путь и длинный,
Кладут к ногам Царя царей
Свой ладан, золото и смирну.
Уйти надеются успеть,
Во сне увидев то, что будет,
Что Ирод царь готовит смерть
Тому, Кто жизнь готовит людям.
Татьяна Хлопкова