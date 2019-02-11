«Бога нет, но никому об этом не говорите!» Вольтер: жизнь и смерть

Известный враг религии, Вольтер всё же не был атеистом в строгом смысле этого слова. Попробуем взглянуть на «воинствующего атеиста» под несколько иным углом.

Сын чиновника Франсуа Мари Аруэ, Вольтер учился в иезуитском колледже «латыни и всяких глупостей». Первый раз попал в Бастилию за сатирические стишки в адрес регента и его дочери. Позднее осмеял одного дворянина, за что был избит им, а потом ещё и в тюрьме оказался. В юности два астролога предсказали Вольтеру всего 33 года жизни, но, дожив до 63, шутник записал: «Я назло обманул астрологов уже тридцатью годами, за что прошу покорно извинить меня».

А потом начались издевательства над религией, гонения и постоянные скитания. Было немало сетовавших на Вольтера за литературные карикатуры. Его подозревали в политической ненадёжности, денежных спекуляциях и мошенничестве. К слову, в 1776 году годовой доход философа составил 200 тысяч ливров, что превращало его в одного из богатейших людей Франции.

Дружбой с Вольтером гордились многие просвещённые монархи. Его апофеоз наступил уже в конце жизни, но почивать на лаврах Вольтеру пришлось недолго: его стали беспокоить сильные боли, происхождение которых поначалу было неясно. Он был вынужден принимать большие дозы опия. В начале мая ему был поставлен неутешительный диагноз: рак предстательной железы, а очередной врачебный консилиум, состоявшийся 25 мая, предрёк скорый летальный исход.

Каждый день приносил больному всё бо́льшие мучения. Информация о последних днях Вольтера есть самая противоречивая. Говорят, что в предсмертные минуты он умолял своего врача: «Заклинаю вас, помогите мне, я дам вам половину своего имущества, если вы продлите мою жизнь хотя бы на шесть месяцев, если же нет, то я пойду в ад, и вы последуете туда же». Кто-то утверждает, что Вольтер, желая облегчить душу, добился-таки встречи со священником; другие сообщают, что свободомыслящие друзья философа не позволили ему сделать этого. Рассказывают также, что Вольтер в агонии кричал: «Я покинут Богом и людьми. Я пойду в ад. О, Христос! О, Иисус Христос!» За два месяца до смерти он был принят в масонскую ложу, а 30 мая 1778 года Вольтер скончался во сне в Париже. Есть информация, что сестра милосердия, француженка, провела несколько часов при смертном одре Вольтера. Позднее её пригласили помочь англичанину, который также был при смерти. Она сразу же спросила:

— А этот англичанин — христианин?

— О да! — ответили ей. — Он христианин, живший в страхе Божием. Но почему вы спрашиваете об этом?

Она ответила:

— Сударь, я служила медсестрой у смертного одра Вольтера, и я вам говорю, что за все богатства Европы я не хочу видеть другого умирающего безбожника. Это было нечто ужасное.

В 1722 году Вольтер пишет антиклерикальную поэму «За и против». В этой поэме он доказывает, что христианская религия, предписывающая любить милосердного Бога, на самом деле рисует его жестоким тираном, «которого мы должны ненавидеть». Тем самым Вольтер провозглашает решительный разрыв с христианскими верованиями: «В этом недостойном образе я не признаю Бога, которого я должен чтить… Я не христианин».

Хотя Вольтер позволял себе едкие нападки на христианство, он в то же время не забывал призывать к веротерпимости: «Нет нужды в каком-то особом искусстве или в великолепно отточенном красноречии, чтобы доказать, что христианам нужно терпимо относиться друг к другу. Я, однако, пойду дальше и скажу, что следует всех людей считать нашими братьями. Как, турок — мой брат? Китаец — мой брат? И еврей? И сиамец? Да, это так. Разве все мы — не дети одного отца, не создания одного Бога?»

Однажды, когда Вольтера спросили, есть ли Бог, он попросил плотно закрыть дверь, а затем сказал: «Бога нет, но этого не должны знать мои лакей и жена, так как я не хочу, чтобы мой лакей меня зарезал, а жена вышла из послушания».

Как видим, несмотря на весь свой скептицизм, Вольтер прекрасно понимал, что нравственные ценности возможны лишь в том случае, если Бог есть. А если Бога нет, то всё можно: «Давайте же, братья мои, по крайней мере, посмотрим, насколько полезна такая вера и сколь мы заинтересованы в том, чтобы она была запечатлена во всех сердцах».

Вольтер, почитав Библию, пришёл к заключению, что она не достойна внимания. Он написал целый ряд трудов против Библии и считал, что достаточно опроверг её. Если же для её окончательного разоблачения будут нужны удары ещё, то их нанесёт Ля Гарп, молодой ученик Вольтера.

Во время французской революции, в дни террора, Ля Гарп был арестован и брошен в тюрьму с постоянной угрозой быть преданным смерти. В эти мрачные дни ему в руки попала Библия. Он прочёл её от начала до конца и обратился к Богу. После выхода из тюрьмы Ля Гарп стал известным защитником христианства.

В феврале 1778 года (год смерти), Вольтер после длительного отсутствия вернулся в Париж. Для человека 83 лет пятидневное путешествие оказалось слишком тяжёлым, и Вольтер готовился умереть. Он написал тогда: «Я умираю с любовью к Богу, к друзьям, без ненависти к врагам и с презрением к суеверию».

Уже в марте Вольтеру стало легче. Бог продлил его дни. Как распорядился отмеренным ему временем философ, остаётся загадкой. Как упоминалось выше, информация на этот счёт противоречивая.

Говорят, что у человека на небе будет два вопроса:

Почему здесь нет Н.? Что здесь делает М.?

Кто знает, что было на сердце у умирающего Вольтера? Сказал же Христос разбойнику, распятому на соседнем кресте, что тот будет с Ним в раю. А что сказал Христос призывавшему Его Вольтеру? Может, и с Вольтером ещё свидимся…

Подготовила Елизавета Черникова

Газета «Сокрытое Сокровище» № 02 (262) февраль 2019 г.