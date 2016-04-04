Воскресение или реинкарнация?

Приближается праздник Пасхи, когда христиане различных деноминаций приветствуют друг друга словами «Христос воскрес!» — «Воистину воскрес!» Воскресение Христа многим верующим даёт надежду на их собственное воскресение. Но при этом некоторые также верят в бессмертие души и даже в реинкарнацию (перевоплощение). Хотя ни то, ни другое не совместимы с верой в воскресение. Обратимся за истиной к Первоисточнику, т. е. к Библии.

Библия говорит: «Приближалась же Пасха, праздник Иудейский» (Иоанна 6:4). Действительно, Пасха всегда была иудейским праздником, связанным с выходом Израильского народа из Египетского плена. Но агнец, которого Бог повелел приготовить и есть в ту ночь, помазав косяки дверей его кровью, символизировал грядущего Мессию, Агнца Божьего, взявшего на себя грехи всего мира, — Иисуса Христа.

Для нас, христиан, Иисус установил другой праздник, называемый Вечерей Господней. Он Сам преподал апостолам символы Своей Плоти (хлеб) и Крови (вино) во время иудейской Пасхи в верхней горнице. Иисус заповедал ученикам: «Сие творите в Моё воспоминание» (Луки 22:19). Во время Пасхи агнец умирал, давая защиту от ангела-губителя. Во время Вечери Иисус указал на Свою ломимую плоть и кровь, проливаемую за наши грехи.

Библия говорит о двух смертях и двух воскресениях: «Блажен и свят имеющий участие в воскресении первом: над ними смерть вторая не имеет власти» (Откровение 20:6); «И изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло — в воскресение осуждения» (Иоанна 5:29).

В связи с этим я хотел бы разобраться, умирал ли Иисус вообще и если да, то какой смертью?

Первой смертью умирает каждый житель нашей Земли в результате грехопадения. С этой смертью прекращаются всякая деятельность, мыслительные процессы, эмоции: «Живые знают, что умрут, а мёртвые ничего не знают, и уже нет им воздаяния, потому что и память о них предана забвению, и любовь их, и ненависть их, и ревность их уже исчезли, и нет им более части вовеки ни в чём, что делается под солнцем… в могиле, куда ты пойдёшь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости (Екклесиаста 9:5, 6, 10). Иисус и другие авторы Священных книг называют эту смерть сном. Да и сама христианская традиция не называет человека, покинувшего этот мир «умершим», но «усопшим» (уснувшим).

После первой смерти человек обязательно воскреснет. Сначала воскреснут праведники, чтобы вечно быть с Господом и судить нечестивых. «Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится тысяча лет. Это — первое воскресение» (Откровение 20:5). Через тысячу лет произойдёт воскресение тех, кто не принял Иисуса как Господа и Спасителя. «И увидел я мёртвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни; и судимы были мёртвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими» (Откровение 20:12).

Итак, после первой смерти каждый человек воскреснет. А после второй — нет. Книга Откровение ясно говорит об этом. После суда «смерть и ад повержены в озеро огненное. Это — смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное» (Откровение 20:14, 15). Всё, более нигде не говорится ни о каком воскресении. Смерть вторая — это участь каждого, кто не исповедует и не оставит грех. Это ужасная смерть без надежды, без прощения, без сострадания, без Бога! Она не оставляет никакой надежды ни для вечной жизни, ни для реинкарнации.

Вера в бессмертие души не имеет под собой библейского основания. В Священном Писании есть множество текстов, говорящих, что «душа согрешающая» умрёт, а не будет вечно мучиться в аду или в чистилище.

Более того, вера в бессмертие души или реинкарнацию подрывает весь план спасения и смысл Христовых страданий. Как может наш Спаситель воскреснуть, если душа Его не умирала? Священное Писание много раз говорит о смерти Христа. Он умер за грехи наши, по Писанию, и был погребён, и воскрес в третий день, по Писанию. Иисус действительно перешёл из жизни в небытие. Его душа не возносилась на небо, не общалась с другими ни здесь на земле, ни под землёй.

Иисус на кресте умер «второй» смертью. На Него были возложены грехи всех нас. Он понёс наказание как грешник. Авторы библейских книг писали: «Он взял на Себя наши немощи и понёс наши болезни; а мы думали, [что] Он был поражаем, наказуем и уничижён Богом. Но Он изъязвлён был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего [было] на Нём, и ранами Его мы исцелились… Господь возложил на Него грехи всех нас» (Исаия 53:4–6). «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас [жертвою] за грех, чтобы мы в Нём сделались праведными пред Богом» (2 Коринфянам 5:21).

Иисус умер вместо нас, стал нашим Заместителем. Поэтому «верующий в Него не судится, а неверующий уже осуждён, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия… Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а не верующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нём»; «Верующий в Пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешёл от смерти в жизнь» (Иоанна 3:18, 36; 5:24). «Всякий верующий в Него получит прощение грехов именем Его» (Деяния 10:43).

Иисус на кресте пережил весь ужас второй смерти. Некоторые считают, что Иисус знал, что воскреснет. Перед последним въездом в Иерусалим Он сказал: «Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят Его на смерть; и предадут Его язычникам на поругание и биение и распятие; и в третий день воскреснет» (Матфея 20:18, 19). Но я позволю не согласиться с подобным мнением. Иисус не знал, что Он воскреснет, а верил. Если бы Он знал, то не сказал бы: «Душа Моя скорбит смертельно» (Матфея 26:38). Если бы Иисус знал, то не сочился бы кровавый пот с Его чела во время молитвы в Гефсимании. Иисус понимал, что, умирая, как грешник, второй смертью, Он не имеет права на воскресение. А когда на Голгофе тьма объяла землю и Отец оставил Своего Сына, сердце Иисуса не выдержало. Но исполнилось Писание: «Праведный своею верою жив будет» (Аввакума 2:4).

Смерть не смогла удержать Праведника, Иисус открыл двери могилы для всякого верующего!

Слава Богу за безмерную любовь к нам, грешным!

Радуясь воскресению нашего Господа Иисуса Христа, будем помнить, какой ценой открыта нам дорога на небо. Апостол Павел говорит: «Пасха наша, Христос, заклан за нас» (1 Коринфянам 5:7), — и просит очиститься от греха. Пусть этот день будет для нас днём духовного обновления!

Игорь Рыбачук

Газета «Сокрытое Сокровище» № 4 (228) апрель 2016 г.