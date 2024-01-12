Восток — дело тонкое

О двух женщинах, двух братьях и Ближнем Востоке.

Библия повествует о том, что много лет назад жила семья Авраама и Сарры. Точнее, Аврама и Сары (их имена поменяются позднее). У них долго не было детей, и они решили действовать своим умом, вопреки Богу.

Вот как описывает произошедшее Библия: «И сказала Сара Авраму: вот, Господь заключил чрево моё, чтобы мне не рождать; войди же к служанке моей: может быть, я буду иметь детей от неё. Аврам послушался слов Сары. И взяла Сара, жена Аврамова, служанку свою, Египтянку Агарь, по истечении десяти лет пребывания Аврамова в земле Ханаанской, и дала её Авраму, мужу своему, в жену. Он вошёл к Агари, и она зачала. Увидев же, что зачала, она стала презирать госпожу свою. И сказала Сара Авраму: в обиде моей ты виновен; я отдала служанку мою в недро твоё; а она, увидев, что зачала, стала презирать меня; Господь пусть будет судьёю между мною и между тобою. Аврам сказал Саре: вот, служанка твоя в твоих руках; делай с нею, что тебе угодно. И Сара стала притеснять её, и она убежала от неё. И нашел её Ангел Господень у источника воды в пустыне, у источника на дороге к Суру. И сказал [ей]: Агарь, служанка Сарина! откуда ты пришла и куда идёшь? Она сказала: я бегу от лица Сары, госпожи моей. Ангел Господень сказал ей: возвратись к госпоже своей и покорись ей. И сказал ей Ангел Господень: умножая умножу потомство твоё, так что нельзя будет и счесть его от множества. И ещё сказал ей Ангел Господень: вот, ты беременна, и родишь сына, и наречёшь ему имя Измаил, ибо услышал Господь страдание твоё; он будет [между] людьми [как] дикий осёл; руки его на всех, и руки всех на него; жить будет он пред лицом всех братьев своих… Агарь родила Авраму сына; и нарёк [Аврам] имя сыну своему, рождённому от Агари: Измаил. Аврам был восьмидесяти шести лет, когда Агарь родила Авраму Измаила» (книга Бытие 16:2–16).

Не хватило людям терпения, наломали дров. Но Бог исполнил Своё обещание.

«И сказал Бог Аврааму: Сару, жену твою, не называй Сарою, но да будет имя ей: Сарра; Я благословлю её и дам тебе от неё сына; благословлю её, и произойдут от неё народы, и цари народов произойдут от неё. И пал Авраам на лицо своё, и рассмеялся, и сказал сам в себе: неужели от столетнего будет сын? и Сарра, девяностолетняя, неужели родит? И сказал Авраам Богу: о, хотя бы Измаил был жив пред лицом Твоим! Бог же сказал: именно Сарра, жена твоя, родит тебе сына, и ты наречёшь ему имя: Исаак; и поставлю завет Мой с ним заветом вечным [и] потомству его после него. И об Измаиле Я услышал тебя: вот, Я благословлю его, и возращу его, и весьма, весьма размножу; двенадцать князей родятся от него; и Я произведу от него великий народ. Но завет Мой поставлю с Исааком, которого родит тебе Сарра в сие самое время на другой год» (книга Бытие 17:15–21).

Через год Сарра родила Исаака. Но мира в семье не было. Сарре не нравилось, как Измаил относится к Исааку, и в итоге Агарь с Измаилом были изгнаны. Бог исполнил Своё обещание произвести великие народы от Исаака и Измаила. Но и по сей день народы эти не имеют мира между собою. Арабо-израильский конфликт не утихает.

Легенда рассказывает, что однажды скорпион решил пересечь реку Иордан. Но он не умел плавать. Увидев на берегу лягушку, скорпион сказал ей:

— Дорогая лягушка, не могла бы ты перенести меня на ту сторону?

— И не подумаю, — ответила лягушка, прыгнув в воду. — Я тебя знаю: ты можешь меня укусить.

— Нет, что ты, — заверил скорпион, — не бойся. Ведь если я укушу тебя, когда мы будем переплывать реку, мы оба утонем.

Это признание успокоило лягушку, и, прыгнув на берег, она сказала: «Ну, что ж, садись мне на спину, и я тебя перевезу».

Скорпион уселся на лягушку, и они отправились в путь, но на середине реки он внезапно ужалил её. Когда оба стали тонуть, лягушка крикнула:

— Зачем ты это сделал, скорпион? Ведь теперь мы оба погибнем!

— Что поделаешь, — ответил скорпион, — таков Ближний Восток!

Да, Ближний Восток таков. Он сбивает с толку, озадачивает, готов в любую минуту взорваться, его поведение не поддаётся разумному объяснению. В этой земле дружественные связи непрочны, и тот, кто сегодня выглядит лягушкой, завтра может стать скорпионом, готовым ужалить при малейшем беспокойстве. Ужалить, совершенно невзирая на то, что, быть может, из-за этого всему Ближнему Востоку придётся пойти ко дну!

С самого начала земной истории Ближний Восток был её средоточием. Не задумывались ли вы над тем, что почти каждое большое событие, в связи с которым так или иначе поднимался вопрос об отношении этой планеты к её Богу, происходило (или произойдёт) именно на Ближнем Востоке? Любое серьёзное столкновение между Богом и Его врагами, любая серьёзная проба сил происходила именно в этом регионе, и можно сказать, что окончательное сражение, которого осталось ждать совсем недолго и которое захватит всю нашу планету, будет сосредоточено на Ближнем Востоке.

Мы никогда не узнаем, где располагался Эдем — это райское жилище, приготовленное Творцом для наших прародителей. В книге Бытие сказано, что из Эдема вытекала река, которая делилась на четыре другие. Названия двух из них, то есть Тигра и Евфрата, наводят на мысль, что райский сад находился в Месопотамской долине, однако во времена Ноева потопа и после него поверхность земли так сильно изменилась, что теперь никакое место нельзя связать с допотопными временами. А вот говоря о времени после потопа, мы можем не гадать по этому поводу, так как в той же книге Бытие ясно сказано, что ковчег остановился на «горах Араратских» (Бытие 8:4).

Неудивительно, что известная нам история человечества как бы кругами расходится именно из этого места.

С тех пор на взрывоопасном Ближнем Востоке происходили очень важные политические и религиозные столкновения. Важно, однако, не забывать и о следующем: решив стать человеком, чтобы жить среди нас, Иисус, Сын Божий, родился, жил и был распят на том же Ближнем Востоке, откуда и вознёсся на небеса.

Когда Он вернётся, чтобы взять Свой народ в уготованные для него обители, Его пришествие увидят все (см. книга Откровение 1:7), и, не коснувшись земли, Он вознесёт верных (см. 1 послание фессалоникийцам 4:16, 17). Но когда спустя тысячу лет (см. книга Откровение 20:4, последняя часть) Иисус вместе со Своим народом вернётся на эту землю, речь опять пойдёт о Ближнем Востоке. Мы читаем, что Своими стопами Он утвердится на Елеонской горе, сразу же за Иерусалимом (см. книга пророка Захарии 14:4). Эта гора превратится в большую долину, на которую с небес снизойдёт Новый Иерусалим (см. книга Откровение 21:2–10). Именно здесь, неподалёку от города, мятежники примут последний суд, и греха больше не будет (см. книга Откровение 20:9).

Такова история Ближнего Востока от начала и до конца. Его можно назвать пуповиной нашей планеты, именно тем местом, где она связана со своим Творцом.

Большинство христиан беспокойно наблюдают за арабо-израильскими отношениями как за спусковым механизмом для разжигания всемирного уничтожения. Но Библия изображает Армагеддон не как кульминацию международного спора за нефть, а как развязку вселенской борьбы между двумя сторонами, между добром и злом. Это религиозная, а не экономическая или политическая борьба. Где бы мы ни жили, она касается всех. Очень скоро мир окончательно разделится на две группы — тех, кто против Бога и Его заповедей, и тех, кто за Него. На чьей стороне окажешься ты, дорогой друг? Не переключить ли внимание с событий на Ближнем Востоке на своё сердце? Какие битвы происходят там? Кто борется за твою душу? Кто побеждает в этой борьбе?

Подготовил Михаил Руканов

Газета «Сокрытое Сокровище» январь 2024 г.