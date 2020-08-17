Вот это гнездо!

Никакие миллионы лет эволюции не могут удовлетворительно объяснить сезонных миграций птиц, витья гнёзд, заботы о потомстве… Посмотреть хотя бы на гнёзда-инкубаторы сорных кур. Название у птиц не очень-то романтичное, но зато, какие чудеса они творят! Сложно во всём этом не увидеть разумного замысла Бога Творца.

Для выведения потомства самцы сорных кур строят огромные сооружения, по виду напоминающие холмы (европейцы долгое время принимали гнёзда сорных кур за курганы). У вида лейпоа, обитающего в Австралии, самцы начинают строительство осенью. Петух роет яму до 1 м в глубину и 2,5 м в диаметре, сгребает в неё листву, ветки и прочую органику. Под зимними дождями собранный материал набухает, и петух засыпает его песком и землёй. Когда материал начинает гнить и разогревается, петух контролирует температурный режим инкубатора встроенным в клюв «термометром». Он засовывает в кучу голову, берёт разогретое вещество в клюв и с помощью чувствительных к теплу образований определяет температуру в инкубаторе.

Петух разрешает курице отложить первое яйцо не раньше, чем уйдёт лишнее тепло и установится температура, близкая к 33°С. Потом будут отложены и другие яйца, и каждое яйцо петух заботливо зарывает в инкубатор. Для этого он разбрасывает верхние 1,5 – 2 кубометра покрытия, делает выемку, куда и помещает очень крупное яйцо тупым концом вверх. И снова засыпает всё песком и землёй.

Весной гниение идёт бурно. Днём петух пробивает в холме (который бывает до 4,5 м в высоту!) отдушины, удаляя лишнее тепло, а вечером засыпает дыры, так как ночи ещё холодные. Цыплята вылезают из инкубатора по одному, пробиваясь через метровую толщу земли и всякого мусора, раздвигая лапками, крыльями и грудью завалы листвы, песка и ветвей.

На создание инкубатора и бессменное дежурство при нём петух затрачивает 10 месяцев, а затем — двухмесячный отпуск, и всё начинается снова.

Сложными и изысканными являются висячие гнёзда иволги и многих других птиц. Но верх совершенства — это великолепно сплетённое висячее гнездо индийской птицы-ткача. Сделано гнездо из листьев слоновой травы, которую птицы разрывают на тонкие длинные полоски. Ритуал построения гнезда очень сложный, требует обязательного участия самца и самки. В результате их совместных усилий возникает своеобразный шедевр с удобным вместилищем для яиц и направленным вниз трубообразным входом-выходом.

Другие птицы на соседних деревьях и родственные ткачам виды птиц преспокойно довольствуются обыкновенными гнёздами. Любому непредвзятому человеку ясно, что архитектурный шедевр птицы-ткача не мог появиться в результате дарвиновского «выживания наиболее приспособленных». Это дар Творца, источника всякой красоты и совершенства.

Татьяна Угарова, «Как возник наш мир»

Газета «Сокрытое Сокровище» август 2020 г.