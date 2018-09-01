Вот наступит День, как печь пылающий,

И придёт Христос во всей красе,

Это будет День для всех решающий,

И увидят это чудо все!

Он сейчас ещё прощает, милует

И желает грешных пощадить,

А тогда придёт со страшной силою,

Чтобы мир по истине судить.

О, приди к Христу, кто сердцем мается:

Он есть Жизнь, и Истина, и Путь.

С сонмом Ангелов Своих Он скоро явится,

Чтобы землю праведным вернуть.

Вострубит Архангел с переливами,

И тогда, кто в Господе почил,

Молодыми, сильными, счастливыми

Устремятся к Богу из могил.

Не в раю, в земле они покоятся,

Как бы спят, не видя снов и грёз.

Ни о чём они не беспокоятся, —

Их разбудит в День Суда Христос!

Сколько будет встреч, душевной сладости,

Ангел будет их у гроба ждать,

Не вкушал мир этот столько радости, —

Чаще здесь приходится страдать.

Стоит жить и Библию исследовать,

Стоит с ней характер свой сверять

И грехи всем сердцем исповедовать,

Слову Божью стоит доверять!

От Христа придёт оно — спасение!

Это будет чудо из чудес!

Будем ждать святого воскресения,

Ведь Христос для нас с тобой воскрес!

Лидия Антонычева

Газета «Сокрытое Сокровище» № 09 (257) сентябрь 2018 г.