Вот наступит День, как печь пылающий,
И придёт Христос во всей красе,
Это будет День для всех решающий,
И увидят это чудо все!
Он сейчас ещё прощает, милует
И желает грешных пощадить,
А тогда придёт со страшной силою,
Чтобы мир по истине судить.
О, приди к Христу, кто сердцем мается:
Он есть Жизнь, и Истина, и Путь.
С сонмом Ангелов Своих Он скоро явится,
Чтобы землю праведным вернуть.
Вострубит Архангел с переливами,
И тогда, кто в Господе почил,
Молодыми, сильными, счастливыми
Устремятся к Богу из могил.
Не в раю, в земле они покоятся,
Как бы спят, не видя снов и грёз.
Ни о чём они не беспокоятся, —
Их разбудит в День Суда Христос!
Сколько будет встреч, душевной сладости,
Ангел будет их у гроба ждать,
Не вкушал мир этот столько радости, —
Чаще здесь приходится страдать.
Стоит жить и Библию исследовать,
Стоит с ней характер свой сверять
И грехи всем сердцем исповедовать,
Слову Божью стоит доверять!
От Христа придёт оно — спасение!
Это будет чудо из чудес!
Будем ждать святого воскресения,
Ведь Христос для нас с тобой воскрес!
Лидия Антонычева