Вождь племени познал Бога после просмотра адвентистского телевидения

В северной Бразилии он празднует посвящение первой адвентистской церкви в своем районе.

Вождь местного племени из северного бразильского штата Рорайма открылся Богу и вести церкви Адвентистов Седьмого Дня после просмотра адвентистской телепередачи. Мануэль Гуэриба, лидер племени Júlia, живущего в деревне Нормандия, недалеко от границы с Гайаной, был так впечатлен увиденным, что не только решил продолжить изучение Библии, но и разрешил строительство первой адвентистской церкви в этом районе.

«Когда я начал следовать советам пасторов программы Ивана Сараивы и Луиса Гонсалвеша, мои представления о Боге изменились», — сказал Гуариба, который с тех пор ушел со своей должности главы племени. «Но я знал, что должен поделиться этой вестью с моим племенем».

Все началось с того, что Гуариба испытал серьезные проблемы со здоровьем, что вынудило его некоторое время оставаться в столице штата Боа-Виста. Однажды, когда он искал выздоровления, то, переключая телеканалы, наткнулся на «Ново Темпо», Бразильский адвентистский телеканал. То, что он услышал, изменило его жизнь. Когда ему разрешили вернуться к своим людям, он почувствовал, что должен поделиться с другими тем, что он узнал.

Постепенно знания и уважение Гуарибы к Слову Божьему увеличивались. Однажды он решил, что им нужно церковное здание, и связался с руководителями адвентистской церкви, чтобы попросить их об этом. Новая церковь, которая была посвящена в начале этого месяца, является первой в области, традиционно трудной для проповеди Евангелия.

«Наша большая задача состоит в том, чтобы заставить вождей племен понять, что в вести Библии есть сила изменить жизнь своих людей к лучшему», — говорит Виглай Сарайва, лидер Адвентистской церкви в бразильских штатах Амазонас и Рорайма.

Сарайва объяснил, как величайшее препятствие для распространения адвентистской вести в этом районе превратилось в зеленый свет от местных племенных вождей. «Чтобы мы с ними связались, вожди племен должны санкционировать каждое наше действие с племенами, которыми они руководят», — сказал он. Однако, адвентистский лидер рассказал, что церковь увидела чудесную вмешательство Бога в работу. «У Господа есть чудесные способы открыть двери и сердца, чтобы Его послание распространилось на новые области», — сказал он. «В день посвящения церкви много местных жителей отдали свои жизни Господу и были крещены».

Член городского совета Алессандро Лейпниц сказал, что присутствие Адвентистской церкви изменяет город, где социальные проблемы являются обычным явлением. «Правда состоит в том, что действительность в этих отдаленных сообществах печальна», — объяснил Лейпниц. «Алкоголизм, растление малолетних и инцест очень высоки».

Лейпниц, однако, объяснил, что Библейская весть изменяет образ мыслей людей. «Можно сказать, что они думают по-другому, потому что их поведение меняется», — сказал он.

В день посвящения церкви, группа членов племени и руководителей церкви встретились, чтобы отпраздновать это событие. Простое, но удобное белое здание вызывало широкие улыбки как у жителей города, так и у гостей, поскольку они посвятили первое здание адвентистской церкви в этом районе.

Роль TV Novo Tempo нельзя переоценить, сказал Гилмар Зан, который координирует работу Адвентистской церкви на северо-западе Бразилии и говорил на посвящении церкви. «Есть места, где обычная миссионерская работа не разрешена», — сказал Зан. «Но Novo Tempo может достичь этих мест, чтобы открыть путь и подготовить сердца людей. Новая местная церковь непременно утвердит эту местную общину в истине Библии и на пути веры», — сказал он.

Лучана Сантана, южноамериканское информационное агентство

По материалам Adventist Review

Источник: logosinfo.org

Газета «Сокрытое Сокровище» май 2017 г.