Вопрос: Трудно поверить, что все люди произошли от одной супружеской пары. Откуда появились разные расы народов, если все произошли от Адама?

Ответ: Важность вопроса несомненна, если принять во внимание, что разнообразие типов человека в разных частях земли наводила не раз ученых на размышление. Вот карликовые эскимосы и тут же, южнее, стройные и высокие североамериканские индейцы; рослые чернокожие суданцы и миниатюрные жители центральной Африки и т.д. Когда смотришь на все это разнообразие человечества, то невольно задаешься вопросом: могут ли они быть детьми одного отца?

Библия дает по всем этим интригующим вопросам вполне удовлетворительные разъяснения. Согласно им, Адам вместе с женой Евой, матерью всех, был единственным, первым человеком на земле, а, значит, и единственным родоначальником всего человечества.

Обратимся к Священному Писанию:

– Библия говорит, что до сотворения Адама на земле не было ни одного человеческого существа: «Не было человека для возделывания земли» (Бытие 2:5).

– Библия говорит, что при сотворении Адам был один. «Не хорошо быть человеку одному» (Бытие 2:18). То же следует и из стиха 20 этой же главы: «Для человека не нашлось помощника, подобного ему».

– Библия говорит, что все люди имеют одного отца — Адама: «Не один ли у всех нас отец?» (Малахии 2:10). Не менее сильное указание на это дается также в Деянии 17:26, где сказано: «От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли».

– Библия говорит, что все люди имеют одну и ту же мать — Еву. В Бытие 3:20 читаем: «И нарек Адам имя жене своей Ева, ибо она стала матерью всех живущих». О ней сказано, что она будет рождать детей (Бытие 3:16), и что от семени ее родится Спаситель (Бытие 3:15).

– Библия говорит, что все люди принадлежат к одной семье. Интересно обратить внимание на факты первой книги Бытие. Когда Бог творил рыб, птиц, гадов и скотов, то всякий раз делается замечание, что они сотворены «по роду их» (Бытие 1:21,25). Это, несомненно, подразумевает разнообразие видов в каждом случае, но когда дело доходит до человека, то там никакого намека на разделение по родам не дается, а отмечается отличие от всех тварей земных: «Сотворим человека по образу Нашему, по подобию Нашему» (Бытие 1:26).

В отношении единства рода человеческого после потопа также имеется достаточное свидетельство Писания: «Сии три (Сим, Хам и Иафет) были сыновья Ноя, и от них населилась вся земля» (Бытие 9:19). «Вот племена сынов Ноевых по родословию их, в народах их. От них распространились народы по земле после потопа» (Бытие 10:32).

Интересно, что же говорит наука по этому вопросу? Возьмем две цитаты, которые принадлежат перу ученых, которых невозможно заподозрить в предвзятом отношении к Библии. Профессор Гексли говорит: «Я присоединяюсь к тем, кто признает, что в настоящее время не имеется основания утверждать, что человечество произошло первоначально от более, чем единственной четы первых людей… и для утверждения, что на земле имеется более, чем один вид человека».

Другим ученым является сам Дарвин. В своем труде «Происхождение видов» он заявляет: «Я не имею ни малейшего сомнения в том, что расы человеческие произошли от единственного первоначального рода».

Д. Юнак

Ретро статья газеты «Сокрытое Сокровище» апрель 2005 г.