Псалом 138

1 Начальнику хора. Псалом Давида. Господи! Ты испытал меня и знаешь.

2 Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю; Ты разумеешь помышления мои издали.

3 Иду ли я, отдыхаю ли — Ты окружаешь меня, и все пути мои известны Тебе.

4 Ещё нет слова на языке моём, — Ты, Господи, уже знаешь его совершенно.

5 Сзади и спереди Ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку Твою.

6 Дивно для меня ведение [Твоё], — высоко, не могу постигнуть его!

7 Куда пойду от Духа Твоего и от лица Твоего куда убегу?

8 Взойду ли на небо — Ты там; сойду ли в преисподнюю — и там Ты.

9 Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, —

10 И там рука Твоя поведёт меня, и удержит меня десница Твоя.

11 Скажу ли: «может быть, тьма скроет меня, и свет вокруг меня [сделается] ночью»;

12 Но и тьма не затмит от Тебя, и ночь светла, как день: как тьма, так и свет.

13 Ибо Ты устроил внутренности мои и соткал меня во чреве матери моей.

14 Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела Твои, и душа моя вполне сознаёт это.

15 Не сокрыты были от Тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы.

16 Зародыш мой видели очи Твои; в Твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них ещё не было.

17 Как возвышенны для меня помышления Твои, Боже, и как велико число их!

18 Стану ли исчислять их, но они многочисленнее песка; когда я пробуждаюсь, я всё ещё с Тобою.

19 О, если бы Ты, Боже, поразил нечестивого! Удалитесь от меня, кровожадные!

20 Они говорят против Тебя нечестиво; суетное замышляют враги Твои.

21 Мне ли не возненавидеть ненавидящих Тебя, Господи, и не возгнушаться восстающими на Тебя?

22 Полною ненавистью ненавижу их: враги они мне.

23 Испытай меня, Боже, и узнай сердце моё; испытай меня и узнай помышления мои;

24 И зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный.

Библия, каноническое издание, синодальный перевод