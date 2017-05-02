«Всемирный миссионер» Иосиф Вольф

Подобно Реформации XVI столетия, адвентистское движение возникло одновременно в различных странах христианского мира. И в Европе, и в Америке люди веры и молитвы, побуждаемые изучать пророчества, читали и перечитывали вдохновенные слова, и становилось ясно, что кончина мира близится. В различных странах стали появляться отдельные группы людей, которые, вследствие серьёзного изучения Писаний, приходили к заключению о близости пришествия Спасителя.

Иосиф Вольф (1795 — 1862 гг.) родился в Германии в еврейской семье. Отец его был раввином. Ещё в детстве Иосиф осознал истинность христианской религии. Обладая живым умом, он внимательно прислушивался к беседам, происходившим в доме его отца, где ежедневно собирались посвящённые иудеи и рассуждали о надеждах и чаяниях своего народа, о славе грядущего Мессии и восстановлении Израиля. Услышав однажды об Иисусе из Назарета, мальчик начал расспрашивать о Нём. «Это был очень умный еврей, — ответили ему, — но Он объявил Себя Мессией, и иудейский трибунал осудил Его на смерть».

«Но почему, — продолжал расспрашивать мальчик, — разрушен Иерусалим, и почему мы в рабстве?» «Увы, — ответил его отец, — так получилось потому, что мы, иудеи, убивали пророков». Вольф высказал предположение, что, «возможно, и Иисус был также пророком, и иудеи убили Его, ни в чём не виновного». Эта мысль настолько захватила его, что, несмотря на все запрещения посещать христианскую церковь, он зачастую подолгу стоял у входа в храм, слушая проповедь.

Ему было всего семь лет, когда он однажды хвастался своему соседу-христианину блестящим будущим, ожидающим Израиль по пришествии Мессии, и старик по-доброму сказал ему: «Дорогой мальчик, я скажу тебе, кто настоящий Мессия, это был Иисус из Назарета… Иди домой и читай 53-ю главу Исаии, и ты сам убедишься, что Иисус Христос есть Сын Божий». Иосиф пришёл домой и, читая указанную главу, изумлялся, как точно исполнилось в жизни Иисуса из Назарета всё, написанное там. Мальчик обратился к своему отцу за разъяснением этого пророчества, но натолкнулся на суровое молчание. Но это лишь усилило желание больше узнать о христианстве.

Когда ему было всего 11 лет, он покинул отцовский дом и отправился в мир, чтобы приобрести образование, избрать себе религию и профессию. Благодаря влиянию наставника-католика Иосиф принял римско-католическую веру и решил стать миссионером среди своего народа. С этой целью он несколько лет спустя поступил в католический миссионерский колледж в Риме. Но вскоре независимые суждения и откровенные высказывания Иосифа навлекли на него обвинения в ереси. Он открыто нападал на злоупотребления духовенства и настаивал на необходимости реформ. Кончилось всё его вынужденным отъездом из Рима. В конце концов, Иосиф решил отправиться в Англию и, приняв протестантскую веру, стал членом англиканской церкви. После двухлетнего обучения он в 1821 году начал свою миссионерскую деятельность.

Приняв великую истину о Первом пришествии Христа как Мужа скорбей и изведавшего болезни, Вольф видел также и то, что пророчества свидетельствовали и о Втором Его пришествии в силе и славе. И, указывая своему народу на Иисуса из Назарета как на Обетованного Мессию и на Его Первое пришествие в унижении как на жертву за грехи людей, Вольф также учил их и о Его Втором пришествии, когда Он явится уже как Царь и Освободитель.

В течение 24 лет, с 1821 по 1845 годы, Вольф путешествовал по свету, в Африке он посетил Египет, Абиссинию, в Азии — Палестину, Сирию, Персию, Бухару и Индию. Он побывал и в Соединённых Штатах, а по пути проповедовал на острове Св. Елены.

Доктор Вольф путешествовал по самым глухим краям без какой-либо охраны, переносил большие трудности и лишения и постоянно подвергался всевозможным опасностям. Его били палками, морили голодом, продали однажды как раба и трижды приговаривали к смертной казни. Не раз он попадал в руки разбойников и не раз умирал от жажды. Однажды у него украли всё имущество, и он был вынужден сотни миль пройти пешком через горы во время снегопада, едва передвигая окоченевшие босые ноги.

Когда ему советовали не отправляться без оружия к враждебно настроенным племенам, он обычно говорил, что вооружён «молитвой, желанием послужить Христу и уверенностью в Его помощи.

А кроме того в сердце моём — любовь к Богу и ближнему, а в руках Библия». Он всегда и всюду носил с собой Библию на английском и еврейском языках. О своём последнем путешествии он вспоминал: «Я… всегда держал в руках открытую Библию. Я чувствовал, что сила моя — в этой Книге, что мощь её поддерживает меня».

Он неутомимо трудился, пока, наконец, весть о наступлении суда не прозвучала на большей части земли. Среди евреев, турок, персов, индийцев и многих других народов и рас он распространял Слово Божье на всевозможных языках и повсюду проповедовал о приближении Царства Мессии.

Эллен Уайт, «Великая борьба»

Газета «Сокрытое Сокровище» № 05 (241) май 2017 г.