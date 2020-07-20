Вся правда о лжи

«На Бога надейся, а сам не плошай», — говорят в народе. Здесь иногда случается перекос. Вроде, мы и Бога не отвергаем, а всё же своей голове больше доверяем. Стоит ли?

«Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего», — так лаконично сформулировал Бог одно из правил счастливой жизни.

Что включает в себя девятая заповедь

Христианская писательница Эллен Уайт хорошо написала по этому поводу: «Любая ложь, всякая попытка или намерение обмануть нашего ближнего включается в эту заповедь. Намерение обмануть рождает обман. Одним взглядом, жестом, выражением лица можно так же успешно солгать, как и словами. Всякое умышленное преувеличение, намёк или клевета, рассчитанные на то, чтобы произвести ложное или мнимое впечатление, или даже описание фактов, но вводящее в заблуждение, — является ложью. Этот принцип запрещает всякую попытку опорочить репутацию нашего ближнего, либо рисуя действительность в ложном свете, либо необоснованными подозрениями, злословием или сплетнями. Даже умышленное замалчивание правды, которое может повредить другим, является нарушением девятой заповеди».

Библейские лжецы

Оказывается, герои Библии нередко обманывали. И их лживые поступки для чего-то описаны нам на память. Возьмём для примера всего одну семью. Авраам (в то время ещё Аврам). Отец всех верующих. Поселившись в новом месте (в Египте), он выдаёт свою жену за сестру. Сарра (тогда ещё Сара) была очень красива, и Авраам опасался, как бы кто из ревности не лишил его жизни. Впрочем, Сарра действительно была его сестрой. Авраам убедил себя, что ничего страшного не случится, если ради спасения своей жизни он скажет только часть правды.

Однако недомолвка Авраама стала известна всем, когда фараон едва не взял Сарру себе в жёны. Богу пришлось вмешаться. Тогда фараон с укоризной сказал: «Как мог ты так поступить со мной? Почему утаил от меня, что она твоя жена?» В итоге фараон-язычник ведёт себя в данном случае порядочнее, чем человек Божий.

Но этого урока Аврааму было мало. Прошло время, Авраам поселился в Гераре и прибёг к той же лжи. В результате местный царь Авимелех велел привести Сарру во дворец. И струсивший Авраам даже тогда не признался, что она его жена. Бог явился Авимелеху во сне и повелел вернуть Сарру мужу. Самыми шокирующими были для меня слова Бога: «Верни её мужу. Он пророк: помолится о тебе, и ты будешь жив». Бог называет труса и обманщика Авраама пророком. Бог не отказывается от него! Несмотря на недостойный поступок Своего друга, Господь не отворачивается от него. Какая любовь!

У Авраама рождается долгожданный сын Исаак, который женится на красавице Ревекке. И история повторяется. Когда местность, где жил Исаак, поразил голод, он отправился пожить в Герар. Там Исаак говорил, что Ревекка — его сестра, потому что опасался быть убитым из-за её красоты. И вот однажды, когда Исаак проявлял нежность к жене, это увидел из окна царь той земли. Неудобно получилось. Обман раскрылся. «Так она жена твоя?! Зачем же ты говорил, что она сестра тебе?» — негодовал правитель. И вновь язычник оказывается правее, нежели потомок Авраама.

У Исаака рождаются Исав и Иаков. Право первородства принадлежит Исаву, но Иаков выкупает у него это преимущество за чечевичную похлёбку. Чуть позже, наученный матерью, Иаков обманом получает и особое отцовское благословение, предназначавшееся старшему брату: он является к слепому отцу, выдавая себя за Исава.

Обман раскрылся в тот же день, и через некоторое время Иакову пришлось покинуть отцовский дом, убегая от разгневанного брата. Он поселяется у своего дяди Лавана и влюбляется в его дочь Рахиль. За неё он служит родственнику верой и правдой семь лет, но после свадьбы выясняется, что под покровом ночи Лаван вместо Рахили привёл на брачное ложе Иакова старшую дочь Лию. Обман вернулся обманом. Когда, много лет спустя, Иаков возвращается в отчий дом, его матери уже нет в живых. Для того ли она научила своего сына, как обманом получить благословение, чтобы до конца жизни не встретиться с ним? Стоило оно того?

Доверять Богу больше, чем себе

Мы порой считаем себя умнее Бога, строим планы в обход Его воли, делаем расчёты, подчас хитрим. И при этом у нас язык поворачивается называть себя христианами. Бог же желает, чтобы называющиеся Его именем были безукоризненно честны.

Библия не описывает идеальных людей. В ней мы читаем о тех, кто совершал ошибки подобные нашим. Примеры лжи — это не призыв поступать так же. Это учебник того, к чему может привести самонадеянность. Недаром в Библии сказано: «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой» (книга Притчей 3:5). Даже если порой кажется, что, оставаясь верными Десяти заповедям, мы обречены на провал, нужно выбрать Божий путь. Это единственное верное решение.

Если Библия говорит: «Всякая неправда есть грех» (1 Послание Иоанна 5:17), то так оно и есть. Доверимся ли мы Богу, чтобы поступать по Его Слову даже тогда, когда это, как нам кажется, чревато неприятностями?

«Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он многомилостив. Мои мысли — не ваши мысли, ни ваши пути — пути Мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути Мои выше путей ваших и мысли Мои выше мыслей ваших» (книга пророка Исаии 55:7–9).

Будем же честны во всём и всегда, помня, что правильное решение никогда не идёт вразрез с Законом Божьим.

Егор Стасов

Газета «Сокрытое Сокровище» июль 2020 г.