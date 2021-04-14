Вспоминая «Титаник»

15 апреля 1912 года случилась одна из самых больших трагедий в истории морских путешествий. Казавшийся непотопляемым, гордость своего времени, корабль «Титаник» затонул, унеся с собой жизни 1495 из 2223 пассажиров.

«Титаник» был инженерным шедевром. Этот корабль длиной 270 метров располагал шестнадцатью водонепроницаемыми отсеками. Говорят, что капитан похвастался перед плаванием: «Даже Сам Бог не сможет потопить его». Инженеры утверждали, что даже если четыре из шестнадцати отсеков будут затоплены, корабль сможет плыть. Но в ту роковую ночь, когда он столкнулся с айсбергом, оказались затоплены пять отсеков, и судно начало тонуть. За сравнительно небольшой промежуток времени «непотопляемый» «Титаник» ушёл на дно в ледяных водах Северной Атлантики.

Перед трагедией команда корабля не раз получала предупреждения об опасности. Но в силу разных причин они были либо не замечены, либо проигнорированы. Катастрофа произошла за час до полуночи. Некоторые люди уже безмятежно спали. Другие ужинали в роскошном ресторане, наслаждаясь музыкой. Никто из них не мог и представить себе, что их ожидает. Люди не думали, что для них эта ночь станет последней.

Экипаж «Титаника» получил много предупреждений о том, что находится в зоне айсбергов. Был ли капитан настолько уверен в непотопляемости корабля, что просто игнорировал предостережения? Может быть, моряки были заняты выполнением своей обычной работы и не нашли времени, чтобы прочитать эти сигналы? Или же они были слишком утомлены? Об этом мы сможем узнать только в вечности. Но неоспоримым остаётся факт, что каждый человек, который находился на борту «Титаника», был просто ошеломлён последующими событиями. Никто из них не ожидал, что судно затонет.

Наш мир напоминает огромный «Титаник», на котором кто-то работает, кто-то спит, кто-то развлекается. Небеса посылают один сигнал предостережения за другим. Бог говорит, что столкновение неизбежно, но «как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж, до того дня, как вошёл Ной в ковчег, и не думали, пока не пришёл потоп и не истребил всех, — так будет и пришествие Сына Человеческого» (Евангелие от Матфея 24:38, 39).

Библия не оставляет сомнений в том, что мы живём в преддверии Второго пришествия Христа. Что оно нам принесёт? Пожалуйста, не позвольте себе быть застигнутыми врасплох этим самым важным событием в истории! Пожалуйста, возьмите на себя ответственность за своё духовное состояние прямо сейчас! Пожалуйста, не думайте, что кто-то другой об этом позаботится. Пусть суета и заботы житейские не поглотят вас. Поставьте Бога на первое место в своей жизни. Иисус приглашает вас правильно расставлять приоритеты: «Ищите же прежде Царства Божия и правды Его» (Евангелие от Матфея 6:33). Ищете ли вы Царства Божьего в первую очередь? Являются ли отношения с Богом первостепенными для вас, или повседневные заботы вытесняют духовное?

Спасительные отношения с Богом не появятся у вас сами по себе. Примите решение и начните выстраивать их. Позвольте Иисусу войти в вашу жизнь. Это больше, чем просто посетить храм, поставить свечку и торопливо прочитать чью-то молитву. При пришествии Христа обнаружатся люди, которые считали себя верующими, но которым Иисус скажет: «Я никогда не знал вас» (Евангелие от Матфея 7:23). Если мы не найдём времени для глубоких отношений с Богом и будем находиться в духовном сне, то пробуждение в момент пришествия Христа для нас будет ужасным.

Лучше всего проснуться сейчас. Лучше всего сейчас решить, что является самым важным, не откладывая на завтра. Нашему общему «Титанику» осталось недолго. Сигналы об этом поступают один за другим. Господь скоро придёт, как и обещал! Пусть этот день будет для вас днём великой радости и избавления.

По книге Марка Финли «Что Библия говорит о…?»

Газета «Сокрытое Сокровище» апрель 2021 г.