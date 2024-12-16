В одном купе оказались атеист и верующий. Попивают они чай в дороге, и атеист с нескрываемой насмешкой говорит:

— Кому вы служите?! Где ваш Бог?! Где-то во Вселенной среди прочих крутится наша галактика, в галактике — Солнечная система, в Солнечной системе — наша планета Земля, вокруг неё кружится Луна… А Земля ещё и вокруг своей оси вращается… Где здесь место вашему Богу?

Верующий в ответ:

— Удивительно! Как мудро Господь всё устроил! Вот видите, всё кружится-кружится-кружится, а мы тут сидим, и чай не разливается.

Пересказала Елизавета Черникова