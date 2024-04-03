Всё равно чудо!

На уроке учительница даёт задание:

— Дети! Назовите какое-нибудь чудо.

Девочка, воспитанная в христианской семье и знающая библейские истории, поднимает руку.

— Чудо было, когда Бог перевёл израильтян через Красное море, когда за ними гнался фараон со своей армией. Воды расступились, и евреи перешли по дну.

Учительница, не верящая в Бога, решила придраться:

— Это нельзя назвать чудом. Учёные считают, что в той местности в определённое время это море могло быть по колено, и его спокойно можно было перейти.

Учительница снова обращается к классу:

— Дети! Кто-нибудь вспомнит какое-нибудь чудо?

Та же девочка тянет руку. Больше желающих ответить нет. Учительнице деваться некуда. Спрашивает. Девчушка говорит:

— Чудо было, когда всё фараоново войско утонуло в море, где было по колено воды.

Пересказала Елизавета Черникова