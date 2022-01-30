Второе пришествие Иисуса — событие, которое коснётся всех

Иисус Христос уже приходил на землю чуть более 2000 лет назад. С этим фактом соглашаются многие. Но мало кто знает, что Христос пообещал прийти во второй раз. Между тем, события, происходящие в мире, уже не просто намекают, а красноречиво свидетельствуют о том, что Второе пришествие Христа у дверей.

Когда Адам и Ева согрешили, Бог дал самое первое обещание о том, что родится Тот, Кто спасёт их и весь мир от греха. Несколько тысячелетий верующие ожидали обещанного Избавителя. За 700 лет до рождения Христа пророк Исаия написал: «Се, Дева во чреве приимет, и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил» (Библия, книга пророка Исаии 7:14). «Еммануил, что значит С нами Бог» (Евангелие от Матфея 1:23). На рубеже двух эр ангел возвестил девушке по имени Мария: «Дух Святой найдёт на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречётся Сыном Божиим» (Евангелие от Луки 1:35).

В Библии предсказано не только непорочное зачатие, но и:

Место рождения Иисуса: «И ты, Вифлеем-Ефрафа, мал ли ты между тысячами Иудиными? из тебя произойдёт Мне Тот, Который должен быть Владыкою в Израиле и Которого происхождение из начала, от дней вечных» (книга пророка Михея 5:2).

«И ты, Вифлеем-Ефрафа, мал ли ты между тысячами Иудиными? из тебя произойдёт Мне Тот, Который должен быть Владыкою в Израиле и Которого происхождение из начала, от дней вечных» (книга пророка Михея 5:2). Время рождения: «С того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа Владыки семь седмин и шестьдесят две седмины» (книга пророка Даниила 9:25).

«С того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа Владыки семь седмин и шестьдесят две седмины» (книга пророка Даниила 9:25). Предательство учеником: «Даже человек мирный со мною, на которого я полагался, который ел хлеб мой, поднял на меня пяту» (книга Псалтирь 40:10). Тридцать сребренников, которые получил Иуда за предательство: «И они отвесят в уплату Мне тридцать сребренников. И сказал мне Господь: брось их в церковное хранилище, — высокая цена, в какую они оценили Меня!» (книга пророка Захарии 11:12, 13).

«Даже человек мирный со мною, на которого я полагался, который ел хлеб мой, поднял на меня пяту» (книга Псалтирь 40:10). Тридцать сребренников, которые получил Иуда за предательство: «И они отвесят в уплату Мне тридцать сребренников. И сказал мне Господь: брось их в церковное хранилище, — высокая цена, в какую они оценили Меня!» (книга пророка Захарии 11:12, 13). Смерть на кресте, поведение людей при казни: «Ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои. Можно было бы перечесть все кости мои; а они смотрят и делают из меня зрелище; делят ризы мои между собою и об одежде моей бросают жребий» (книга Псалтирь 21:17–19).

«Ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои. Можно было бы перечесть все кости мои; а они смотрят и делают из меня зрелище; делят ризы мои между собою и об одежде моей бросают жребий» (книга Псалтирь 21:17–19). Погребение: «Ему назначали гроб со злодеями, но Он погребён у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах Его» (книга пророка Исаии 53:9).

Некоторые считают, что Иисус намеренно старался исполнять пророчества, но разве мог Он выбрать место рождения, время рождения? Одно или два пророчества могли случайно исполниться в жизни разных людей, но как могло исполниться одновременно 61 пророчество? Вероятность случайного исполнения хотя бы 48 библейских пророчеств в одном человеке — 10¹⁵⁷.

Если все пророчества о первом пришествии Иисуса сбылись с поразительной точностью, то у нас есть все основания доверять и пророчествам о Его Втором пришествии, которых, кстати, гораздо больше, чем первых. Итак, что мы знаем о Втором пришествии?

Это будет событие:

Видимое: «Как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого» (Евангелие от Матфея 24:27).

«Как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого» (Евангелие от Матфея 24:27). Слышимое: «Пошлёт Ангелов Своих с трубою громогласною, и соберут избранных Его от четырёх ветров, от края небес до края их» (Евангелие от Матфея 24:31).

Второе пришествие будет сопровождаться:

Разрушительным землетрясением: «Сделалось великое землетрясение, какого не бывало с тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение! Так великое!» (книга Откровение 16:18).

«Сделалось великое землетрясение, какого не бывало с тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение! Так великое!» (книга Откровение 16:18). Воскресением умерших праведников: «Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдёт с неба, и мёртвые во Христе воскреснут прежде» (1 постание фессалоникийцам 4:16).

Второму пришествию будут предшествовать:

Моральное разложение общества: «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, не любящие добра, предатели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели боголюбивы…» (2 послание Тимофею 3:1–4).

Голод, эпидемии, войны, участившиеся землетрясения: «Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это ещё не конец: ибо восстанет народ на народ, и царство на царство; и будут глады, моры и землетрясения по местам; всё же это — начало болезней» (Евангелие от Матфея 24:6–8).

Активная проповедь Евангелия: «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придёт конец» (Евангелие от Матфея 24:14).

«И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придёт конец» (Евангелие от Матфея 24:14). Страх: «Люди будут издыхать от страха и ожидания [бедствий], грядущих на вселенную» (Евангелие от Луки 21:26).

Это далеко не полный перечень библейских текстов, говорящих о Втором пришествии Христа. Если в первый раз Господь пришёл в наш мир беспомощным Младенцем, чтобы показать нам пример жизни в доверии Богу, чтобы взять на Себя наше наказание, умереть за наши грехи, то во второй раз Он придёт как Царь: «Се, гряду скоро, и возмездие Моё со Мною, чтобы воздать каждому по делам его» (книга Откровение 22:12).

Дорогие друзья, накануне Второго пришествия Христа весь мир разделится на два лагеря — тех, кто принял Божье прощение, исповедал свои грехи и живёт по Закону Божьему, и тех, кто восстаёт против него, стараясь изменить заповеди Божьи в угоду себе.

Мы стали свидетелями того, как стремительно могут развиваться события, как быстро принимаются законы. На наших глазах людей делают врагами друг другу. Оттачиваются механизмы борьбы с инакомыслящими. Готовится почва для принятия начертания зверя, когда «всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его» (книга Откровение 13:16, 17). Мир готов к заключительным событиям, а они будут очень стремительными: «Если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть; но ради избранных сократятся те дни» (Евангелие от Матфея 24:22).

Дорогие, скоро, очень скоро, Иисус придёт опять. Сегодня — время принимать решения. Сегодня — время для Бога и для глубоких отношений с Ним, время молитвы. Сегодня — время изучать Библию, откровение Бога о Себе. Сегодня — время привести жизнь в соответствие с Десятью заповедями. Сегодня — время принять решение стоять до конца за истину. «Претерпевший же до конца спасётся» (Евангелие от Матфея 24:13).

Сегодня Христос готовит Небесную обитель для искупленных. Перед тем, как покинуть землю, Он пообещал Своим ученикам: «Я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я» (Евангелие от Иоанна 14:2, 3). Как страстно Иисус желает, чтобы те, за кого Он положил Свою жизнь, были вместе с Ним в Небесной Отчизне!

Уважаемый читатель, если ты хочешь доверить свою жизнь Богу и встречать Христа с радостью, помолись:

Отец Небесный! Я верю, что Иисус скоро придёт опять. Прошу Тебя: приготовь меня к этому великому событию. Прости мои грехи (исповедуйте Богу грехи, которые приходят вам на память). Дай мне чистое сердце. Открой мне истину Твою, дай принять её всем сердцем и хранить верность до конца, чего бы мне это ни стоило. Во имя Иисуса Христа молитва моя, аминь.

Михаил Руканов

Газета «Сокрытое Сокровище» январь 2022 г.