Вы в порядке?

Чрезмерная щепетильность в отношении порядка иногда может свидетельствовать об определённых проблемах у человека. Беспорядок тоже о многом говорит…

Поговорим о порядке в организме.

С питанием в наш организм приходят калории. Если калорий не хватает, организм не может работать на полную мощность: сложно развиваться при жёстком дефиците энергии.

Если калорий поступает больше, чем мы тратим, организму приходится складировать то, что он не использует. Постепенно дело может дойти до ожирения.

Захламление — как ожирение. Постоянно заносится всё больше и больше лишних вещей, которыми мы не пользуемся. Получается бардак. Негде развернуться. Ощущается скованность и дискомфорт. Вещами годами не пользуются, но они занимают пространство и засоряют жизнь.

Как только принимаешь решение навести порядок, сперва начинаешь избавляться от ненужных вещей, потом от нужных, но очень редко используемых, и, наконец, оставляешь жизненный минимум. И как-то радостно становится. И легко.

В таком же порядке действует наш организм. Например, во время голода он избавляется от ненужных и вредных для организма вещей, а благодаря эффекту аутофагии порой наступает исцеление от, казалось бы, неизлечимых болезней.

Справка:

Аутофагия — это механизм, с помощью которого организм избавляется от ненужных или повреждённых клеток, перерабатывая их составляющие. В конечном итоге, это приводит к улучшению работоспособности оставшихся. Аутофагия наступает, когда тело находится в состоянии голода — этот механизм лежит в основе разгрузочных дней, а также интервального питания.

В процессе аутофагии утилизируется внутриклеточный мусор — повреждённые белки и органеллы. Аутофагия предотвращает и замедляет развитие инфекций и внутренних воспалительных процессов.

Это интересно:

В 2016 году японец Ёсинори Осуми стал обладателем Нобелевской премии «за открытие механизмов аутофагии». Учёный выяснил, что в период голодания начинает перерабатываться клеточный «мусор». Он распадается на более мелкие элементы, которыми впоследствии питается обновлённая, очищенная клетка. Такой механизм после инфекции способен утилизировать внутриклеточные бактерии и вирусы. Поэтому для сохранения защитных сил организма полезно голодать (особенно в периоды эпидемий).

Аутофагия способна подавить развитие опухолей на ранней стадии и утилизировать повреждённые белки, которые вызывают болезнь Альцгеймера или Паркинсона. Это можно сравнить с программой, которая чистит жёсткий диск от ненужных и вирусных файлов, способных засорить процессор и замедлить работу всего компьютера.

Подумайте о том, чтобы раз в неделю делать генеральную уборку не только дома, но и во внутреннем доме — вашем теле. Например, устраивайте себе детокс из соков / смузи / травяного чая, или день на фруктах / овощах, или день голода (для продвинутых пользователей). Это запускает ту самую аутофагию.

Близятся праздники, когда люди привыкли много есть. Причём, без графика и не самую полезную пищу. Неудивительно, что многие после таких застолий заболевают. Пусть ваш организм не страдает в эти зимние дни. Не утруждайте его чрезмерно. И не забывайте каждую неделю устраивать разгрузочный день.

Наш мозг тоже нуждается в «уборке». Ночью он чистит клетки от «мусора». Не мешайте ему. Спите не менее 8 часов, старайтесь ложиться до 22.00. И, конечно, устраивайте перезагрузку и мозгу. Дайте ему возможность на сутки отключиться от обычных забот и задач. Отдохните от телевизора и гаджетов, от новостей и подумайте о вечных ценностях. Сам Бог заповедал один день в неделю (субботу) проводить не так, как другие дни. Он поместил эту заповедь в сердце Закона. В ней сказано:

«Помни день субботний, чтобы святить его; шесть дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой — суббота Господу, Богу твоему: не делай в оный никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих; ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и всё, что в них, а в день седьмой почил; посему благословил Господь день субботний и освятил его» (Библия, книга Исход 20:8–11).

Всё должно быть в меру: труд и отдых, нагрузки, сон, пища. А вот когда калории не ограничены и поступают в чрезмерных объёмах, организму приходится складировать и складировать, и в итоге наш маленький домик завален всяким хламом, который вносит сумятицу и осложняет жизнь. Позаботьтесь о том, чтобы в праздники не привнести в свой дом (организм то есть) лишнего. Люди думают, чего бы ещё съесть, а наше тело с нетерпением ждёт генеральной уборки. Помните об этом.

Подготовила Ирина Руканова