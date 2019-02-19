Владик сидел перед зеркалом и пристально рассматривал своё лицо. Увидев вошедшую маму, он спросил:

— Мам, а почему все говорят, что я — вылитый папа? По-моему, я на него совсем не похож.

— А кто так говорит? — поинтересовалась мама.

— Тётя Валя, я ей сумку помог отнести; дядя Жора из пятнадцатой квартиры, он никак не мог завести свой мотоцикл, и мы вместе его толкали; ну и другие тоже говорят.

— Ты похож на папу не внешне, — улыбнулась мама, — ты похож на него поступками. Ведь папа тоже никогда не проходит мимо чужой беды, всегда поможет. Вот люди и говорят, что ты — вылитый папа.

Сын задумался.

— Значит, и на Иисуса надо походить делами?

— Конечно!

— А я всё думал, как мне быть на Него похожим, ведь я Его даже не видел?

Мама обняла сынишку и поцеловала.

— Старайся всегда быть похожим на Господа, а для этого просто поступай так же, как Он.

Светлана Крутова

Газета «Сокрытое Сокровище» № 02 (262) февраль 2019 г.