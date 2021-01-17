Выставка, отвечающая на вопрос «когда начинается человеческая жизнь?», открылась в Музее Сотворения Мира

Выставка стоимостью 1,2 млн долларов открылась в Музее Сотворения Мира в США осенью 2020 года. Она содержит реалистичные модели, которые демонстрируют развитие ребёнка в утробе матери, 4D ультразвуковые видео, а также библейские и научные доказательства того, что человеческая жизнь начинается с оплодотворения.

В недавнем интервью основатель и директор музея Кен Хэм рассказал, что он планировал создать выставку, которая была бы интересна людям из всех слоёв общества. «Мы поддерживаем авторитет Библии и христианское мировоззрение, — сказал он. — Аборты — одна из ключевых социальных проблем сегодня. Мы хотели сделать что-то мощное и потрясающее, что помогло бы людям больше узнать об этой проблеме».

Название для выставки «Fearfully and Wonderfully Made» (Чудесно устроен) взято из Библии: «Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела Твои, и душа моя вполне сознаёт это» (книга Псалтирь 138:14).

С помощью моделей на дисплее гости могут увидеть, как ребёнок развивается в течение девятимесячного периода, а также 4D-кадры младенцев, растущих в утробе матери. Модели, как сказал Хэм, «захватывают дух».

Выставка посвящена таким сложным проблемам, как выкидыш и аборт, напоминая посетителям, что Божья любовь способна исцелить боль, горе и вину. В рамках выставки Музей Сотворения Мира предоставляет ресурсы для центров беременности, консультирования и усыновления.

«Мы объясняем, что аборт — это убийство человека, созданного по образу и подобию Божьему, и что это, безусловно, противоречит Божьему Слову, — сказал Хэм. — Мы объясняем это с научной и библейской точек зрения».

Хэм обратил внимание на то, что создатели выставки сделали акцент на Божьей любви и прощении. «Мы выступаем против абортов, но выставка фокусируется на библейской значимости нашей ценности, — объяснил он. — Мы ни на кого не нападаем, но говорим о реальности такой проблемы, как аборт».

Источник: Invictory.org

Газета «Сокрытое Сокровище» январь 2021 г.