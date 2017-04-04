Взирай на Иисуса! Он — наш Искупитель,

Великий наш Бог и Творец.

Он даст тебе радость, Свой мир, утешенье,

Подарит небесный венец.

Он будет твоею великой наградой,

Разделит все скорби твои.

Ты только лишь помни: Господь всегда рядом;

И мы на земле не одни!

Взирай на Иисуса — само совершенство,

Стремись добродетельным стать.

Своими словами, своими делами,

Пытайся Христу подражать.

Вкушай Слово жизни, и сможешь увидеть,

Как святость тебя обновит.

Его благодать и любовь в этом мире

Нас всех постоянно хранит.

Святой Дух Господний наш разум питает,

И в нас производит плоды.

Блажен, кто на Бога всегда уповает,

Ища животворной воды.

Пуская твоя вера тебя не покинет,

Ты помни о жертве Христа.

Приди на Голгофу, и с кротким смиреньем

Склонись у подножья креста.

Когда-то давно здесь распятый Спаситель

В ужаснейших муках страдал.

У всех на виду, пред лицом всей Вселенной,

За нас Свою кровь проливал.

Сын Божий погиб, чтобы, снова воскресши,

Тебе и мне жизнь подарить.

Отец наш Небесный!

Прости Ты нас, грешных!

И нас научи так любить!

Людмила Мокшанцева,

г. Коркино, Челябинская обл.

Газета «Сокрытое Сокровище» № 04 (240) апрель 2017 г.