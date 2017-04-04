Взирай на Иисуса! Он — наш Искупитель,
Великий наш Бог и Творец.
Он даст тебе радость, Свой мир, утешенье,
Подарит небесный венец.
Он будет твоею великой наградой,
Разделит все скорби твои.
Ты только лишь помни: Господь всегда рядом;
И мы на земле не одни!
Взирай на Иисуса — само совершенство,
Стремись добродетельным стать.
Своими словами, своими делами,
Пытайся Христу подражать.
Вкушай Слово жизни, и сможешь увидеть,
Как святость тебя обновит.
Его благодать и любовь в этом мире
Нас всех постоянно хранит.
Святой Дух Господний наш разум питает,
И в нас производит плоды.
Блажен, кто на Бога всегда уповает,
Ища животворной воды.
Пуская твоя вера тебя не покинет,
Ты помни о жертве Христа.
Приди на Голгофу, и с кротким смиреньем
Склонись у подножья креста.
Когда-то давно здесь распятый Спаситель
В ужаснейших муках страдал.
У всех на виду, пред лицом всей Вселенной,
За нас Свою кровь проливал.
Сын Божий погиб, чтобы, снова воскресши,
Тебе и мне жизнь подарить.
Отец наш Небесный!
Прости Ты нас, грешных!
И нас научи так любить!
Людмила Мокшанцева,
г. Коркино, Челябинская обл.