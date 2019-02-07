«Един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший Себя для искупления всех» (1 Тимофею 2:5, 6).

«Он понёс на Себе грех многих и за преступников сделался ходатаем» (Исаия 53:12).

«Взывай, если есть отвечающий тебе. И к кому из святых обратишься ты?» (Иова 5:1).

«И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что, когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всём, чего бы мы ни просили, — знаем и то, что получаем просимое от Него» (1 Иоанна 5:14, 15).

«Придите ко Мне, все труждающиеся и обременённые, и Я успокою вас» (Матфея 11:28).

«Приходящего ко Мне не изгоню вон» (Иоанна 6:37).

«В тот день будете просить во имя Моё, и не говорю вам, что Я буду просить Отца о вас: ибо Сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили Меня и уверовали, что Я исшёл от Бога» (Иоанна 16:26, 27).

Газета «Сокрытое Сокровище» № 02 (262) февраль 2019 г.