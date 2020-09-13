Ватикан издал новый документ о целостной экологии

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Обнародован ватиканский межведомственный документ «В пути — ради заботы об общем доме». Он был разработан по случаю пятой годовщины энциклики Laudato si’, опубликованной летом 2015 года. Текст нынешнего документа подготовлен для продвижения рекомендаций, содержащихся в энциклике.

В первой части документа подчёркивается, что забота о творении является неотъемлемым аспектом христианской жизни. Там же содержится увещание к работникам средств массовой коммуникации противодействовать фейковым новостям, отрицающим наличие экологического кризиса.

Вторая часть документа посвящена «Человеческому развитию и целостной экологии». В ней обсуждается расточительство как акт несправедливости; звучит призыв защищать мелких производителей и беречь естественные ресурсы, воспитывая здоровое отношение к питанию. Необходимо также избегать нерационального использования воды и сократить употребление одноразовых пластмассовых изделий.
В третьем разделе документа перечисляются действия по реализации рекомендаций энциклики Laudato si’, предпринятые Ватиканом.

Среди прочего в документе отмечается, что забота о творении может стать прекрасным поводом для экуменического и межрелигиозного диалога и сотрудничества.

Источник: Седмица.ру

Примечание редакции:

Текст энциклики доступен в интернете на русском языке. Любопытно, что заканчивается она призывом объединиться в праздновании воскресного дня. Напомним, что празднование воскресенья является исключительно католическим установлением и не имеет никакого библейского основания. Закон Божий по-прежнему гласит: «Помни день субботний, чтобы святить его…» (Библия, книга Исход 20:8) — четвёртая заповедь. Библия давно предсказала существование власти, которая будет «угнетать святых Всевышнего; даже возмечтает отменить у них [праздничные] времена и закон» (книга пророка Даниила 7:25). Что предложит нам эта власть под предлогом заботы о нашем общем доме, Земле, покажет недалёкое будущее. Каждому предстоит сделать выбор между Божественным и человеческим (пусть даже церковным) авторитетом.

В папской энциклике и усилиях, направленных на её популяризацию, многие верующие усматривают попытку навязать миру соблюдение воскресенья вместо субботы. Мы продолжаем следить за развитием событий.

Газета «Сокрытое Сокровище» сентябрь 2020 г.

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