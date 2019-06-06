Я готовлю сам!

Посмотри на картинку! Этот десерт не только красивый, но и очень полезный. Думаю, ты без труда приготовишь его сам. Попробуешь?
Пудинг из семян чиа
Нам понадобятся два необычных ингредиента — семена чиа и кокосовое молоко. Так что придётся уговорить кого-нибудь из взрослых сходить с тобой в супермаркет. Там наверняка найдётся и то, и другое. Если у вас нет своей клубники, то купите по пути. Ещё понадобятся бананы.
Ингредиенты:
- 4 ст. ложки семян чиа,
- 400 мл кокосового молока,
- 2 банана,
- 400 г клубники.
Приготовление
Замочить семена чиа в кокосовом молоке и поставить на ночь в холодильник.
Клубнику измельчить в блендере (по желанию добавить подсластитель).
Бананы размять вилкой или порезать кружочками.
В стакан выложить слой бананов, слой семян чиа с молоком и слой клубники.
Сверху, по желанию, украсить фруктами и орехами.
Рецепт от Анастасии Балан,
Центр здоровья «Вкус жизни»
Чем полезны семена чиа?
– В них много витаминов.
– Они укрепляют не только зубы и кости, но и кровеносные сосуды.
– Они способствуют выздоровлению после травм.
– Используются при похудении.
– Спортсмены употребляют их для увеличения мышечной массы.
И это далеко не полный список полезных свойств семян чиа!