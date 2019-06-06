Я готовлю сам!

Посмотри на картинку! Этот десерт не только красивый, но и очень полезный. Думаю, ты без труда приготовишь его сам. Попробуешь?

Пудинг из семян чиа

Нам понадобятся два необычных ингредиента — семена чиа и кокосовое молоко. Так что придётся уговорить кого-нибудь из взрослых сходить с тобой в супермаркет. Там наверняка найдётся и то, и другое. Если у вас нет своей клубники, то купите по пути. Ещё понадобятся бананы.

Ингредиенты:

4 ст. ложки семян чиа,

400 мл кокосового молока,

2 банана,

400 г клубники.

Приготовление

Замочить семена чиа в кокосовом молоке и поставить на ночь в холодильник.

Клубнику измельчить в блендере (по желанию добавить подсластитель).

Бананы размять вилкой или порезать кружочками.

В стакан выложить слой бананов, слой семян чиа с молоком и слой клубники.

Сверху, по желанию, украсить фруктами и орехами.

Рецепт от Анастасии Балан,

Центр здоровья «Вкус жизни»

Чем полезны семена чиа?

– В них много витаминов.

– Они укрепляют не только зубы и кости, но и кровеносные сосуды.

– Они способствуют выздоровлению после травм.

– Используются при похудении.

– Спортсмены употребляют их для увеличения мышечной массы.

И это далеко не полный список полезных свойств семян чиа!

Газета «Сокрытое Сокровище» № 06 (266) июнь 2019 г.