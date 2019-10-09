Я ищу Тебя

Я хочу быть с Тобой. Я хочу быть святой.

Помоги мне, Господь Всеблагой!

Ты очисти меня, дай мне Духа огня,

Чтобы следовать мне за Тобой.

Я устала уже от смертельных грехов,

Ты омой меня Кровью Святой!

И избавь моё сердце от тяжких оков,

Чтобы следовать мне за Тобой.

Я хочу, чтобы Ты поселился во мне,

В Твоём храме моей души.

Я пытаюсь расчистить дорогу Тебе —

Руку помощи мне протяни!

Ты в одежды Свои меня облеки,

Дай мне Слово Твоё в уста,

Чтобы мне возвещать совершенства Твои

И любви Твоей чудеса.

Чтобы людям открыть, как Ты благ, милосерд,

Что Ты Истина, Путь и Покой

И что Ты наша Жизнь, избавленье от бед,

Милосердный Господь Всеблагой!

Приготовь моё сердце к встрече с Тобой

В Твоём храме моей души.

Дай мне радость спасения, мир и покой,

Ты на встречу со мной поспеши!

Да не будет меж нами толщи стекла,

Мне ладони Свои протяни!

Так душа моя жаждет увидеть Тебя

И родные глаза Твои!

Чтобы мне утонуть в любви Твоей,

Раствориться в ней навсегда,

Ты меня обними, моё сердце согрей,

Защити от козней врага.

Чтобы мне быть в Тебе, как и Ты — в Отце,

Поселись в душе навсегда!

Чтобы в ногу с Тобой мне идти по земле

И избавить людей от врага!

Татьяна Поспелова,

п. Курорт-Дарасун, Забайкальский кр.

Отдай сердце Богу

Отдай сердце Богу,

Всецело отдай,

И радостным пеньем

Его прославляй.

Отдай Богу чувства,

Их чудный полёт,

И с верой живою

Стремись лишь вперёд.

Отдай Богу разум

И жизнь всю свою,

Вне всяких сомнений,

Ты будешь в раю.

Эдуард Скачков

Газета «Сокрытое Сокровище» октябрь 2019 г.