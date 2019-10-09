Я ищу Тебя

Я хочу быть с Тобой. Я хочу быть святой.
Помоги мне, Господь Всеблагой!
Ты очисти меня, дай мне Духа огня,
Чтобы следовать мне за Тобой.
Я устала уже от смертельных грехов,
Ты омой меня Кровью Святой!
И избавь моё сердце от тяжких оков,
Чтобы следовать мне за Тобой.
Я хочу, чтобы Ты поселился во мне,
В Твоём храме моей души.
Я пытаюсь расчистить дорогу Тебе —
Руку помощи мне протяни!
Ты в одежды Свои меня облеки,
Дай мне Слово Твоё в уста,
Чтобы мне возвещать совершенства Твои
И любви Твоей чудеса.
Чтобы людям открыть, как Ты благ, милосерд,
Что Ты Истина, Путь и Покой
И что Ты наша Жизнь, избавленье от бед,
Милосердный Господь Всеблагой!
Приготовь моё сердце к встрече с Тобой
В Твоём храме моей души.
Дай мне радость спасения, мир и покой,
Ты на встречу со мной поспеши!
Да не будет меж нами толщи стекла,
Мне ладони Свои протяни!
Так душа моя жаждет увидеть Тебя
И родные глаза Твои!
Чтобы мне утонуть в любви Твоей,
Раствориться в ней навсегда,
Ты меня обними, моё сердце согрей,
Защити от козней врага.
Чтобы мне быть в Тебе, как и Ты — в Отце,
Поселись в душе навсегда!
Чтобы в ногу с Тобой мне идти по земле
И избавить людей от врага!
Татьяна Поспелова,
п. Курорт-Дарасун, Забайкальский кр.
Отдай сердце Богу
Отдай сердце Богу,
Всецело отдай,
И радостным пеньем
Его прославляй.
Отдай Богу чувства,
Их чудный полёт,
И с верой живою
Стремись лишь вперёд.
Отдай Богу разум
И жизнь всю свою,
Вне всяких сомнений,
Ты будешь в раю.
Эдуард Скачков