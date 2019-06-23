Я почувствовала, что надо молиться!

Случается, что Бог приводит на память какого-то человека, о котором ты долго не вспоминал, которого давно не видел. И появляется необъяснимое желание помолиться за этого человека именно сейчас. И ты молишься. А потом узнаёшь, что в то самое время, когда тебя посетило это непонятное побуждение, человек, о котором ты молился, испытывал трудности или находился на грани смерти. Нашей читательнице Лидии Дмитриевне вдруг очень захотелось помолиться о своей внучке…

Это произошло, когда моей внучке было пять лет. Накануне они с мамой гостили у меня. Дочь Марина сказала, что в выходной планирует отправиться на Волгу загорать и купаться.

На следующий день утром я, как обычно, помолилась и уже встала с колен, когда внутренний голос сказал: «Помолись ещё за внучку». Я стала молиться: «Господи, Ты мне напомнил помолиться о Машеньке. Она сегодня идёт на Волгу купаться. Благодарю Тебя, что Ты заботишься о моей семье. Я не знаю, что может произойти, но понимаю, что нужно молиться за внучку. Спаси её, потому что Ты Всеведущий Бог и всё знаешь. Благослови и Марину, и Машу».

Приходят ко мне на другой день Марина с Машей, а я спрашиваю: «Что у вас произошло?» А внучка мне с порога говорит: «Бабушка, я утонула, а меня тётенька из воды вытащила». Прошу дочь: «Расскажи, что случилось». Вот как было дело. Марина посадила Машу на большой камень, сама же отплыла подальше. А камень был скользкий и, как горка, пологий к воде. Маша соскользнула в воду вниз головой и стала тонуть. В непосредственной близости не было никого, но одна женщина увидела, что ребёнок тонет. Она быстро подплыла и вытащила Машу на берег. Внучка была спасена Богом по моей молитве. Милосердный и любящий Господь заранее предупредил меня об опасности и не оставил мольбу без ответа. Я сердечно благодарна моему любимому Спасителю Богу — Самому дорогому в моей жизни.

Лидия Шевелёва, г. Тверь

Газета «Сокрытое Сокровище» № 06 (266) июнь 2019 г.