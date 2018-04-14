Я в обители небесные стремлюсь!

Я в обители небесные стремлюсь.
Облаками припорошен узкий путь,
Но не страшно, знаю — я не оступлюсь!
Нет! Не выскользнет рука из милых уз.

Восхождению училась у Христа.
В золотой цепи я — вечное звено.
В Нём Одном моя великая нужда!
В Нём услада, в Нём пристанище моё!

Вседержителя любовью явлен был,
Во плоти прошёл тернистый крестный путь.
Человека с Небом вечным примирил
И открыл нам план спасения и суть.

Я потому в обители стремлюсь —
Там, в святилище, Христова благодать.
Вечным Богом эту жажду утолю,
Чтобы никогда не перестать!

Спасённых Кровью примет Божий град.
И не вскружится славой голова
От почестей небесных и наград.
Разбив врата ведущих в смерть и ад,
Святая безгреховная душа,
Ликуя, славит Своего Царя!

Елена Кузовлева, п. Курорт-Дарасун,
Забайкальский край

Газета «Сокрытое Сокровище» № 04 (252) апрель 2018 г.

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