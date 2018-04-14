Я в обители небесные стремлюсь.
Облаками припорошен узкий путь,
Но не страшно, знаю — я не оступлюсь!
Нет! Не выскользнет рука из милых уз.
Восхождению училась у Христа.
В золотой цепи я — вечное звено.
В Нём Одном моя великая нужда!
В Нём услада, в Нём пристанище моё!
Вседержителя любовью явлен был,
Во плоти прошёл тернистый крестный путь.
Человека с Небом вечным примирил
И открыл нам план спасения и суть.
Я потому в обители стремлюсь —
Там, в святилище, Христова благодать.
Вечным Богом эту жажду утолю,
Чтобы никогда не перестать!
Спасённых Кровью примет Божий град.
И не вскружится славой голова
От почестей небесных и наград.
Разбив врата ведущих в смерть и ад,
Святая безгреховная душа,
Ликуя, славит Своего Царя!
Елена Кузовлева, п. Курорт-Дарасун,
Забайкальский край