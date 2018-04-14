Я в обители небесные стремлюсь.

Облаками припорошен узкий путь,

Но не страшно, знаю — я не оступлюсь!

Нет! Не выскользнет рука из милых уз.

Восхождению училась у Христа.

В золотой цепи я — вечное звено.

В Нём Одном моя великая нужда!

В Нём услада, в Нём пристанище моё!

Вседержителя любовью явлен был,

Во плоти прошёл тернистый крестный путь.

Человека с Небом вечным примирил

И открыл нам план спасения и суть.

Я потому в обители стремлюсь —

Там, в святилище, Христова благодать.

Вечным Богом эту жажду утолю,

Чтобы никогда не перестать!

Спасённых Кровью примет Божий град.

И не вскружится славой голова

От почестей небесных и наград.

Разбив врата ведущих в смерть и ад,

Святая безгреховная душа,

Ликуя, славит Своего Царя!

Елена Кузовлева, п. Курорт-Дарасун,

Забайкальский край

Газета «Сокрытое Сокровище» № 04 (252) апрель 2018 г.