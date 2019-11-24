Юрист Церкви ХАСД прокомментировал решение Конституционного суда по вопросу землепользования

Является ли проведение богослужений в жилых домах нарушением целевого использования земли, предназначенной для «ИЖС»? Может ли гражданин зарегистрировать в своём доме религиозную организацию? Правомерны ли штрафы, назначенные судами гражданам по иску Росреестра? На эти и другие вопросы ответил Конституционный суд России, который вынес решение по жалобе Ольги Гламоздиновой, оштрафованной за использование принадлежащего ей дома в религиозных целях. Подробный комментарий на решение Конституционного суда дал руководитель Отдела общественных связей и религиозной свободы Западно-Российского Союза Церкви христиан адвентистов седьмого дня, юрист Василий Иванович Ничик.

— Василий Иванович, расскажите, пожалуйста, историю вопроса, почему прихожанка церкви была оштрафована, какое ей было предъявлено обвинение?

— В небольшом населённом пункте, посёлке Весёлом Ростовской области, у Ольги Гламоздиновой был домик площадью примерно 60 м2. Сама она живёт в городе, примерно за 100 км от посёлка, а в её доме проживала её знакомая женщина, попавшая в сложную жизненную ситуацию. В этом домике есть комната примерно 15 м2, которую хозяйка дома предоставляла безвозмездно, чтобы её единоверцы, христиане адвентисты седьмого дня, собирались раз в неделю и проводили там богослужение. По этому же адресу была зарегистрирована религиозная организация. В 90-е годы община была достаточно большая, до 40 человек, но затем многие верующие, в первую очередь, молодёжь, выехали из этого региона. Остались 8 – 9 человек старшего возраста, которые и встречались по субботам в этом доме.

Дом стоит на участке 13 соток, на котором растёт виноградник, садовые деревья, посажен огород, а также находится гараж, небольшой сарай и летняя кухня. Т. е. участок используется для обычных бытовых нужд. Но из-за того, что в доме проводились богослужения, женщину привлекли к административной ответственности за нецелевое использование земли и оштрафовали на 10000 рублей. Приговор был обжалован, но суды всех инстанций его подтвердили. Церковь поддержала Гламоздинову О. в подаче жалобы в Конституционный суд, для этого обратились в Славянский правовой центр. 8 октября 2019 года жалоба была рассмотрена, и Конституционный суд вынес однозначное решение в пользу этой женщины.

— Какие аргументы привёл Конституционный суд?

— В опубликованном тексте решения КС написано, что если человек предоставляет своё жилое помещение для проведения богослужений, это ещё не является фактором, изменяющим целевое назначение земли, потому что это реализация права человека свободно исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию, гарантированного 28 статьёй Конституцией РФ. Суд в своём решение перечисляет целый ряд внутрироссийских и международных норм, которые подтверждают это право человека. Человек в своей повседневной жизни имеет разные нужды и потребности, и удовлетворение духовных нужд — это одна из граней жизни человека, поэтому проведение богослужения с единоверцами само по себе никак не может повлиять на назначение земли, т. к. жильё при проведении богослужений используется по его прямому назначению.

До этого решения суда в разных регионах были вынесены аналогичные решения в отношении верующих по инициативе Росреестра. И на все наши аргументы о том, что в этих помещениях люди осуществляют своё конституционное право и закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» позволяет проводить богослужения в жилых помещениях, они заявляли: «В помещениях можно, а на земле с назначением ʺИЖСʺ нельзя». Конечно, это абсурдная ситуация. Можно подумать, что выходом из неё было бы подвесить здание над участком, чтобы оно не касалось земли, и тогда закон, как трактует его Росреестр, был бы соблюдён.

Конституционный суд ясно дал понять, что проблема заключается не в самом законодательстве, а в его интерпретации органами Росреестра и судебными органами, которые выносили соответствующие постановления.

— Что говорит Конституционный суд по вопросу регистрации религиозных организаций в жилых помещениях?

— Позиция Конституционного суда такова: «Само по себе предоставление жилого помещения по договору для использования в качестве места нахождения религиозной организации может быть в конкретной ситуации направлено на обеспечение или подтверждение формальных условий её правосубъектности как юридического лица, подлежащего государственной регистрации, что имеет особое значение для малочисленных религиозных организаций, не имеющих своих зданий, помещений, а также возможности приобрести или арендовать их. Такое предоставление не обязательно означает трансформацию жилого помещения в административное (служебное) помещение религиозной организации, а потому и не приводит с неизбежностью к использованию земельного участка под ним не по целевому назначению» (Стр. 16 – 17 Постановления КС РФ).

Таким образом, Конституционный суд очень чётко подчеркнул, что возможно и законно, чтобы граждане предоставляли свои жилые помещения для регистрации юридического адреса религиозной организации, и это не является изменением назначения жилого помещения. Бывали случаи, когда правоприменители строили свое обвинение в нецелевом использовании земли на том, что по адресу жилого дома зарегистрирован адрес для осуществления связи с религиозной организацией. Теперь этот вопрос разъяснён.

— Означает ли это, что все проблемы церквей, чьи молитвенные дома находятся в жилых помещениях, теперь разрешены?

— Если до этого решения Конституционного суда мы могли говорить, что 85 % протестантских общин находились в серьёзном кризисе и к ним предъявлялись претензии по вопросу землепользования со стороны Росреестра, то сегодня эта доля снизилась приблизительно до 30 %. У этой части религиозных объединений будут оставаться проблемы, потому что их помещения или имеют внешние признаки религиозного здания или они были построены так, что большая часть их была предназначена для культового назначения.

Исторически сложилось так, что многие религиозные общины (чаще всего протестантские, но также мусульманские и православные) строили себе молитвенные помещения в частном секторе. Причиной этого было то, что когда они обращались в органы власти с просьбой предоставить им место для строительства богослужебного помещения, им отвечали: «Мы вам ничего не дадим. Купите в частном секторе старенький домик с хорошим участком и стройте там то, что вам нужно, там вы никому не будете мешать». В эпоху современной России бывали случаи, что религиозным организациям выделяли землю где-то в промышленной зоне, где отсутствовала инфраструктура коммунальных сетей, отсутствовал доступный общественный транспорт и т. д. Таким образом, это наша историческая реальность: большинство молитвенных домов протестантов находятся на земельных участках, имеющих статус «ИЖС». Очень небольшое количество религиозных организаций в 90-е годы сориентировались, когда предприятия закрывались и распродавали свою недвижимость. Тогда религиозные организации приобретали себе в собственность нежилые помещения.

Возвращаясь к проблеме богослужебных помещений на землях ИЖС в жилых помещения, мы можем увидеть, что большие общины с подачи органов власти построили большие молитвенные дома на 100 — 200 человек. Здания были построены с нуля, они выглядят как церкви, но по документам это жилые дома. Там могут находиться жилые комнаты, может проживать служитель со своей семьёй, но большинство помещений характеризуют это здание как культовое. Вот с такими зданиями проблема остаётся. Потому что Конституционный суд говорит, что при проведении богослужений в жилых домах здание не должно менять своё назначение как жилое. А также не должны изменяться его конструктивные признаки, оно не должно становиться культовым зданием: «Недопустимо такое использование помещения, при котором оно, утратив признаки жилого, приобретает характеристики культового или административного (служебного) помещения религиозной организации . (Стр. 17 Постановления КС РФ).

Поскольку целый ряд молитвенных домов изначально строились верующими как культовые здания со всеми признаками богослужебного помещения, то решать эту проблему, скорее всего, придётся путём перевода помещения из жилого в нежилое с изменением назначения земельного участка.

— Какие проблемы могут возникнуть при переводе здания молитвенного дома из жилого в нежилое?

— Во-первых, это поправка из «пакета Яровой» в 22 статью ЖК РФ, которая запретила перевод помещения из жилого в нежилое в целях осуществления религиозной деятельности. Соответственно, религиозные организации, имеющие молитвенные дома в виде жилых помещений, при всём желании не могут дать им законный статус нежилых помещений религиозного назначения.

В каждом конкретном случае этот вопрос нужно решать индивидуально с юристом. К примеру, можно рассмотреть такой вариант: перевести жилое помещение в нежилое, присвоив ему не религиозный, а какой-то другой статус – для общественной, административной, культурной или иной деятельности. Ну а затем сдавать церкви это помещение в аренду.

Также следует отметить, что зачастую для участков земли с основным видом использования «для индивидуального жилищного строения» могут быть предусмотрены возможные иные виды условно разрешенного использования – для торговли, для установки мастерских, гостиничной деятельности, а также религиозной деятельности. Эта возможность закладывается изначально при категорировании земли, и данная информация находится в кадастровом плане населенного пункта. В этом случае нужно обратиться в управление архитектуры, посмотреть генеральный план, предусмотрены ли иные условно разрешенные виды использования земли на тех участках, где находится молитвенный дом. Если они есть, то можно подать заявление на получение дополнительно условно разрешенного вида использования земли.

Ещё Градостроительный кодекс предусматривает получение вспомогательного вида разрешенного использования земли. Порядок получения вспомогательного вида, который является дополнительным к основному, регламентируется региональным законодательством и не требует прохождения процедур согласования и публичных слушаний в отличие от получения условно-разрешенного использования земли.

Прохождение процедуры публичных слушаний является серьезной проблемой проблема заключается в том, что Конституционный суд в своем Постановлении обратился к Градостроительному кодексу РФ, где устанавливается порядок изменения назначения земельных участков, который «предполагает обязательное проведение общественных обсуждений или публичных слушаний, в ходе которых определяется отношение граждан, проживающих в определенной местности, правообладателей земельных участков объектов капитального строительства (помещений), в ней расположенных, к различным аспектам ее использования в будущем» (Стр 14 Постановления КС РФ). То есть говорится, что при изменении назначения земли необходимо спрашивать согласие соседей на то, чтобы рядом с ними находилась религиозная организация. Эта норма, на мой взгляд, носит дискриминационный характер. К сожалению, общественный уровень религиозной толерантности или, по-русски говоря, уровень вероуважения и веротерпимости, очень низкий, поэтому зачастую согласовать со всеми соседями появление неправославной религиозной организации у них по соседству будет не просто. Если государство оставит эти условия, это будет проблема для протестантов – практически непреодолимый барьер. Конституция провозглашает равенство религий перед законом, но когда сегодня строятся православные храмы, никто не спрашивает мнение людей. Они строятся нередко в жилых массивах, звук колоколов разносится на большую территорию, но население не имеет возможности влиять на этот процесс. Получается, что в одном случае не учитывается мнение людей, комфортно им или не комфортно, а в другом (применительно к протестантским церквам) говорится, что необходимо согласование с жителями жилого квартала. Здесь есть моменты, которые нужно доработать юристам и правозащитникам вместе с представителями власти, возможно, на высшем законодательном уровне.

— Если верующий человек строит себе дом на участке с назначением «ИЖС», может ли он изначально запланировать в своем доме помещение для проведения богослужений?

— Можно, если помещение при этом будет оставаться жилым. Статья 15 ЖК РФ даёт следующее определение: «Жилым помещением признаётся изолированное помещение, которое является недвижимым имуществом и пригодно для постоянного проживания граждан (отвечает установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства». Т. е. в этом здании должны быть созданы условия для проживания: вода, отопление, санузел и т. д. Важно, чтобы в этом доме кто-то проживал, чтобы его место жительства было зарегистрировано по этому адресу.

Я не думаю, что можно рассматривать как проблему, если в жилом доме есть большой зал, который вы хотите использовать для проведения богослужений. Я вспоминаю, когда сдавал в эксплуатацию один из таких домов, сотрудница БТИ отказывалась ввести в эксплуатацию здание как жилой дом, так как в нём был зал для богослужений. Но я напомнил ей, что в истории России были так называемые «домовые церкви», где хозяин мог совершать богослужения с членами своей семьи, со своими друзьями, соседями. В конце концов, руководитель этого учреждения подтвердил, что не существует нормы закона, которая бы запрещала мне собрать мои друзей независимо от их количества (хоть 250 человек) и вместе с ними молиться в принадлежащем мне помещении. Такой нормы закона нет. Поэтому при регистрации такого дома много будет зависеть от того, какие отношения будут складываться у религиозных организаций с представителями Росреестра и от частного мнения чиновников.

— Должен ли быть какой-то договор у собственника жилого помещения с религиозной организацией, которая собирается в нём на богослужения?

— Собственник жилого помещения не должен заключать с религиозной организацией договор аренды для проведения еженедельных богослужений. Потому что фактически в этом случае церковь не арендует полностью жилой дом, а помещение предоставляется ей частично в пользование для проведения богослужений. Поэтому может быть соглашение о предоставлении помещения в пользование, в котором прописано, что помещение предоставляется не полностью, а его определённая часть (с указанием её площади), и время, на которое она предоставляется (например, на 4 часа в неделю).

— А что делать с вывесками? Может ли на жилом доме быть вывеска церкви?

— Вывеска является свидетельством нахождения религиозной организации по данному адресу. Последнее решение Конституционного суда как раз подсказывает нам, что не нужно торопиться снимать вывески. Если по закону религиозная организация может использовать жилое помещение и быть зарегистрирована в нём, то вывеска на таком здании может быть.

Если религиозная организация не хочет вешать вывеску, то всё равно нужно удовлетворить другое положение закона, которое говорит, что если религиозная организация осуществляет деятельность в каком-то помещении, то об этом должна быть информация с полным наименованием религиозной организации. В этом случае можно сделать и прикрепить у двери небольшую табличку формата А5, на которой будет написано: «Здесь проводит богослужение …» или «Здесь зарегистрирована …», и указать полное название религиозной организации.

Требование указывать полное наименование касается только религиозных организаций. Религиозную группу закон не обязывает вешать вывески и извещать о проведении богослужений, хотя и не запрещает этого. Если группа желает, она может повесить вывеску на жилое помещение, в котором она периодически собирается на богослужение.

Беседовала Наталья Воронина

Газета «Сокрытое Сокровище» ноябрь 2019 г.