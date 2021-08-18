Для современного человека порою проще пойти в аптеку и купить «быстрое» лекарство. Многие забывают, что Божья аптека растёт у нас под ногами. Кстати, 21 августа — День сбора диких трав. Самое время пополнить свой запас. Отправляемся за клевером луговым.

Со сбором листьев клевера мы уже припоздали, а вот собирать цветы — самое время. Наверняка, все знают, как выглядит клевер луговой. У него крупные круглые соцветия насыщенного розово-фиолетового цвета, нектаром из которых так любят лакомиться шмели. Чай из цветов клевера вполне приятен на вкус.

Клевер луговой предупреждает возникновение инфарктов и инсультов, устраняет боли в области суставов, предотвращает образование тромбов. Это прекрасное кровоочистительное и противоопухолевое средство (кроме эстрогенозависимых форм рака). Его используют для улучшения деятельности ЖКТ, как мочегонное, кровоостанавливающее средство при маточных кровотечениях, от кашля, при анемии, астме, как обезболивающее при ревматических болях. Цветы клевера предупреждают развитие гиперплазии простаты. В последнее время клевер широко применяется для лечения климактерического синдрома. Уменьшаются проявления приливов. Трава уменьшает депрессивный синдром и тревожный синдром у женщин постменопаузального возраста.

Приём клевера лугового предупреждает развитие гликозилирования гемоглобина — одного из осложнений сахарного диабета. Растение не токсичное, имеются лишь единичные случаи развития побочных эффектов.

Для приёма внутрь

1 столовую ложку (5 г) измельчённого растительного сырья заварить 1 стаканом кипятка (200 мл), настоять 15 минут, процедить, отжать, довести объём до 200 мл, принимать взрослым по 0,5 стакана 2 раза в день во время еды. Продолжительность приёма — 4 недели.

Когда и как собирать

Соцветия для заготовки в лечебных целях следует собирать во время активного цветения, когда бутоны полностью раскрыты. Активный период цветения клевера лугового начинается в июне и заканчивается в августе-сентябре. Головки соцветий нужно обрывать с несколькими зелёными листьями.

По утренней росе клевер луговой собирать нельзя. Заготовку нужно производить в сухую солнечную погоду. Влажное растение теряет во время сушки все свои полезные вещества и свойства.

Как сушить

Сушить растительный материал рекомендуется на чердаках или под навесами, что исключает попадание прямых солнечных лучей. Можно сушить в хорошо проветриваемых тёмных комнатах. Обычно цветы раскладывают ровным тонким слоем. Периодически материал ворошат для равномерной просушки.

Как хранить

Хорошо просушенные головки клевера можно хранить в стеклянных банках, картонных коробках, тряпичных мешочках или в бумажном пакете. Важно не допускать попадания влаги и солнечных лучей.

Библия оставляет нам пример лечения растительными средствами: «И сказал Исаия: возьмите пласт смокв. И взяли, и приложили к нарыву; и он выздоровел» (4 книга Царств 20:7). Почему бы и нам не использовать силу растений, заложенную в них Самим Богом?

Подготовила Ирина Руканова

Газета «Сокрытое Сокровище» август 2021 г.