Кого-то страдание к Богу приблизит.

Кого-то страдание прочь оттолкнёт…

И кто-то Христа в своём сердце унизит.

Непросто сквозь боль продвигаться вперёд.

Непросто сидеть в инвалидной коляске,

Когда ты не знаешь ответ на вопрос.

Когда всё закрашено чёрною краской…

Но вновь в это сердце стучится Христос.

А сердце закрыто обидой и болью.

А сердце закрыто и ноет в груди.

И если к нему прикоснёшься с любовью —

Отпрянет оно и попросит: «Уйди!»

«Зачем я страдаю? Где Бог милосердный?

если Он есть, Он неправ и жесток!» —

Такие слова говоришь ты не первый.

Я слышала часто: «Ну где же твой Бог?!»

«Зачем я страдаю?» — мучительно слышать.

Мучительно-сложно слова подбирать.

И все рассужденья о воле всевышней

Здесь не помогают. Уж лучше молчать.

Зачем задаются такие вопросы?

Что хочет услышать страдалец в ответ?

Библейские строки? Сочувствие просто?

Иль хочет к здоровью и счастью билет?

«Зачем я страдаю?» Порой без ответа

Господь оставляет подобный вопрос.

Но если к Нему всё страдание это

Ты сам принесёшь, захлебнувшись от слёз,

Пронзённые Руки обнимут так сильно!

И в чистых чертах неземного Лица

Увидишь не образ с красивой картины,

А боль от гвоздей и колючек венца.

И сердца коснётся та мудрость святая,

И радость покоя нахлынет волной,

И вместо вопроса: «Зачем я страдаю?»

Ты скажешь: «Иисус, оставайся со мной…»

Светлана Теребилина