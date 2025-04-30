Кого-то страдание к Богу приблизит.
Кого-то страдание прочь оттолкнёт…
И кто-то Христа в своём сердце унизит.
Непросто сквозь боль продвигаться вперёд.
Непросто сидеть в инвалидной коляске,
Когда ты не знаешь ответ на вопрос.
Когда всё закрашено чёрною краской…
Но вновь в это сердце стучится Христос.
А сердце закрыто обидой и болью.
А сердце закрыто и ноет в груди.
И если к нему прикоснёшься с любовью —
Отпрянет оно и попросит: «Уйди!»
«Зачем я страдаю? Где Бог милосердный?
если Он есть, Он неправ и жесток!» —
Такие слова говоришь ты не первый.
Я слышала часто: «Ну где же твой Бог?!»
«Зачем я страдаю?» — мучительно слышать.
Мучительно-сложно слова подбирать.
И все рассужденья о воле всевышней
Здесь не помогают. Уж лучше молчать.
Зачем задаются такие вопросы?
Что хочет услышать страдалец в ответ?
Библейские строки? Сочувствие просто?
Иль хочет к здоровью и счастью билет?
«Зачем я страдаю?» Порой без ответа
Господь оставляет подобный вопрос.
Но если к Нему всё страдание это
Ты сам принесёшь, захлебнувшись от слёз,
Пронзённые Руки обнимут так сильно!
И в чистых чертах неземного Лица
Увидишь не образ с красивой картины,
А боль от гвоздей и колючек венца.
И сердца коснётся та мудрость святая,
И радость покоя нахлынет волной,
И вместо вопроса: «Зачем я страдаю?»
Ты скажешь: «Иисус, оставайся со мной…»
Светлана Теребилина