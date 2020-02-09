Вся жизнь — борьба, сраженье за года,

Наперекор страданиям и бедам.

Но нет в сраженьях смысла, ведь всегда

У смерти стопроцентная победа.

Нет смысла в нашей вечной суете,

В покое нет и в беспокойстве тоже.

Когда у всех в конце небытие,

Любой из смыслов смертью уничтожен.

Зачем хранить достоинство и честь?

Ведь всё равно умрёшь, живи, как хочешь.

Коль жизнь земная лишь обмен веществ,

Она проходит и питает почву.

Мы как-то странно эту жизнь живём:

По эпизодам, по этапам разным.

Когда её осмыслишь целиком,

Вопрос «зачем?» становится не праздным.

Нас кто-то гасит, словно фонари,

И мы всё время ходим под прицелом.

Смысл этой жизни ищем изнутри,

А он вовне, он за её пределом.

Татьяна Хлопкова

Газета «Сокрытое Сокровище» февраль 2020 г.