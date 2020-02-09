Вся жизнь — борьба, сраженье за года,
Наперекор страданиям и бедам.
Но нет в сраженьях смысла, ведь всегда
У смерти стопроцентная победа.
Нет смысла в нашей вечной суете,
В покое нет и в беспокойстве тоже.
Когда у всех в конце небытие,
Любой из смыслов смертью уничтожен.
Зачем хранить достоинство и честь?
Ведь всё равно умрёшь, живи, как хочешь.
Коль жизнь земная лишь обмен веществ,
Она проходит и питает почву.
Мы как-то странно эту жизнь живём:
По эпизодам, по этапам разным.
Когда её осмыслишь целиком,
Вопрос «зачем?» становится не праздным.
Нас кто-то гасит, словно фонари,
И мы всё время ходим под прицелом.
Смысл этой жизни ищем изнутри,
А он вовне, он за её пределом.
Татьяна Хлопкова