Загадки про ягоды

 

В зелёной кофте
Красный карапуз.
Зовут большую ягоду — …		  Арбуз
 Малина До чего же хороши
Ягоды на ветке,
Любят их лесные птицы,
Взрослые и детки!
Каждой ягодке я рад.
Это сочный …		  Виноград
 Дыня Жёлтый шар, на мяч похожий,
Полон зёрнышек внутри,
Он немного с тыквой схожий…
Догадался? Назови!
Собою красива
Спелая …		  Слива
 Орехи Мы на деревьях высоко,
И достать нас нелегко.
А одеты мы в доспехи.
Кто мы? Правильно, …

Сергей Гладков

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Газета «Сокрытое Сокровище» № 07 (255) июль 2018 г.

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