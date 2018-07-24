Загадки про ягоды

Сергей Гладков
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|В зелёной кофте
Красный карапуз.
Зовут большую ягоду — …
|До чего же хороши
Ягоды на ветке,
Любят их лесные птицы,
Взрослые и детки!
|Каждой ягодке я рад.
Это сочный …
|Жёлтый шар, на мяч похожий,
Полон зёрнышек внутри,
Он немного с тыквой схожий…
Догадался? Назови!
|Собою красива
Спелая …
|Мы на деревьях высоко,
И достать нас нелегко.
А одеты мы в доспехи.
Кто мы? Правильно, …
Сергей Гладков
Разгадывай интересные загадки и головоломки на сайте chudostranichki.ru