Загадки про ягоды

В зелёной кофте

Красный карапуз.

Зовут большую ягоду — …

До чего же хороши

Ягоды на ветке,

Любят их лесные птицы,

Взрослые и детки!

Каждой ягодке я рад.

Это сочный …

Жёлтый шар, на мяч похожий,

Полон зёрнышек внутри,

Он немного с тыквой схожий…

Догадался? Назови!

Собою красива

Спелая …