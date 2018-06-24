В раю он Еву искушал

И плод запретный предлагал,

Он был хитрее всех зверей.

Вы угадали? Это …
Был пророк такой — Иона.

Вам история знакома?

Он три ночи и три дня

Провёл в чреве у …
Пророка на себе возила,

Была послушна и добра.

Но вдруг она заговорила,

Пророка обличить смогла.
Всех зверей создал Господь:

Волка, тигра, льва,

Бегемота, крокодила,

Жирафа и слона,

Носорога, леопарда,

Кенгуру и лам,

А теперь подумай

И скажи нам сам.

В день какой этих животных

Бог наш сотворил?

И в какой день наш Создатель

От всех дел почил?
В Библии птицы кормили пророка.

Весть принесли о кончине потопа.

Как называется птица одна,

Что обличила в измене Петра?

Авторы: Любовь Павлюкова, Наталья Карпова-Хабарова

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Газета «Сокрытое Сокровище» № 06 (254) июнь 2018 г.

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