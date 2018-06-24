|В раю он Еву искушал
И плод запретный предлагал,
Он был хитрее всех зверей.
Вы угадали? Это …
|Был пророк такой — Иона.
Вам история знакома?
Он три ночи и три дня
Провёл в чреве у …
|Пророка на себе возила,
Была послушна и добра.
Но вдруг она заговорила,
Пророка обличить смогла.
|Всех зверей создал Господь:
Волка, тигра, льва,
Бегемота, крокодила,
Жирафа и слона,
Носорога, леопарда,
Кенгуру и лам,
А теперь подумай
И скажи нам сам.
В день какой этих животных
Бог наш сотворил?
И в какой день наш Создатель
От всех дел почил?
|В Библии птицы кормили пророка.
Весть принесли о кончине потопа.
Как называется птица одна,
Что обличила в измене Петра?
Авторы: Любовь Павлюкова, Наталья Карпова-Хабарова
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