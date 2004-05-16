«Как люблю я закон Твой! весь день размышляю о нем» – восклицает царь Давид в одном из своих псалмов. Интересно, не правда ли, что в Законе Божьем так восхищало Давида, и что за удовольствие он находил, размышляя о нем весь день?

А вот слова, с которых начинается 118-й псалом Давида:

«Блаженны непорочные в пути, ходящие в законе Господнем.

Блаженны хранящие откровения Его, всем сердцем ищущие Его.

Они не делают беззакония, ходят путями Его.

Ты заповедал повеления Твои хранить твердо.

О, если бы направлялись пути мои к соблюдению уставов Твоих!» (Псалом 118:1-5)

Почему Давид так хочет, чтобы его пути были направлены к соблюдению закона? Что за удовольствие для него в подчинении уставам Божьим? Чтобы понять значение Божьего закона для нас нужно вспомнить, Кто есть Бог.

В этом же псалме Давида читаем:

«На веки, Господи, слово Твое утверждено на небесах;

Истина Твоя в род и род. Ты поставил землю, и она стоит.

По определениям Твоим все стоит доныне; ибо все служит Тебе.

Если бы не закон Твой был утешением моим, погиб бы я в бедствии моем.

Вовек не забуду повелений Твоих, ибо ими Ты оживляешь меня» (Псалом 118:89-93).

Бог – Творец этого мира, всего, что есть. Поэтому в Нем Истина, и Истина Его вечна. Он все сотворил и дал закон, по которому все существует. И этот закон есть благо для Его творения. Бог дает всему жизнь, и, согласитесь, было бы бессмысленно сотворить мир и дать ему закон, который бы уничтожал его. Но в Библии сказано: «Бог – есть Любовь». Его Любовь созидает, дает жизнь. Его любовь находит выражение и в Его законе, в Его повелениях Своему творению. Поэтому Давид и говорит: «…ими Ты оживляешь меня».

Бог-Творец дал закон всему Своему творению, и пока закон соблюдается – продолжается жизнь, нарушение закона приводит к смерти.

Однажды был проведен опыт над черепахами. Тем из них, которые собирались стать мамами, добавляли в пищу алкоголь. Общеизвестно, что черепахи кладут яйца в песок на берегу океана, и появившиеся на свет маленькие черепашки тут же, по инстинкту, ползут к водам и продолжают жить. А вот от “мамы-пьяницы” новорожденные поползли в разные стороны.

Этот пример показывает, что нарушение природного экологического баланса приводит к гибели. В Библии есть указание на то, что вся природа знает, как поддерживать экологический баланс: «И аист под небом знает свои определенные времена, и горлица, и ласточка, и журавль наблюдают время, когда им прилететь, а народ Мой не знает определения Господня» (Иеремия 8:7).

Нам нередко приходится страдать за нарушение законов природы, но намного страшнее и разрушительнее последствия нарушения нравственного закона, данного Богом человеку.

В одной некогда довольно-таки популярной песне поется о человеке, запускающем бумажного змея. Этот змей парит в облаках и думает, что он сам умеет летать. Вот припев этой песни:

«Лети, лети за облака, меня с собой зови, зови,

Но не забудь, что нить тонка, не оборви, не оборви».

Почему для змея опасно порвать нить, которая связывает его с человеком, запустившим его? Да просто иначе этот полет будет последним для него, и он больше не будет летать никогда.

Вот так человек однажды решил, что он может что-то значить сам по себе, без Бога. И он порвал нить, связывающую его с Богом. А ведь эта нить – его жизнь. И эта нить – наше послушание Его повелениям.

Считаете ли вы, что десять заповедей ограничивают вашу свободу? Или вы думаете, что этот закон устарел? Подумайте и сознайтесь честно, смогли бы вы свободно жить в обществе, в котором этот закон не соблюдается? Где можно красть, убивать, можно изменять, предавать друг друга, где дети не считаются со своими родителями, а родители не заботятся о своих детях. Любой здравомыслящий человек скажет, что такое общество нельзя назвать человеческим. Но все это происходит в нашем обществе, когда люди не почитают Бога, как Своего Творца, когда они не считают себя ответственными перед Ним.

Прочитайте внимательно эти десять заповедей, поразмышляйте над смыслом каждой заповеди и вы увидите, насколько просто и гармонично в них отражено все, что необходимо для полноценной жизни, как самого человека, так и для его семьи и для всего человеческого общества. Здесь отражена зависимость человека от Бога, и наша зависимость друг от друга. Зависимость не в смысле отсутствия собственной инициативы и ожидания, что кто-то сделает все за нас, но зависимость в смысле понимания, что наши дела имеют отношение к другим людям, точно так же, как и их дела могут оказать влияние на нашу жизнь. Мы нужны всем и друг другу.

А может быть, вы считаете унизительным для себя быть привязанным к Богу, быть зависимым от Него? Тогда перестаньте есть, пить, перестаньте дышать и попробуйте свободно жить. Наша жизнь – в нашем Творце. Он творит жизнь и поэтому обладает властью давать нравственные законы, которые упорядочивают ее согласно Его воле. А если это для нас очевидно, то, наверно, справедливо признать и нашу ответственность перед Ним, из которой вытекает и наша ответственность перед другими людьми – такими же Его творениями, как и мы.

Давид любил Бога, любил жизнь и поэтому подчинение Божьим заповедям не было для него тягостным, но он видел в этом благо для себя. Прислушаемся и мы к мудрости Священного Писания: «Выслушаем сущность всего: бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека» (Екклесиаста 12:13).

И. Суманова

Ретро статья газеты «Сокрытое Сокровище» май 2004 г.