Закон, регламентирующий мысли

О Десяти заповедях хоть раз в жизни, наверное, слышал каждый человек, какой бы национальности он ни был.

Библия говорит, что Десять заповедей первыми получили израильтяне, только-только освободившиеся из рабства. Целый народ стоял у дымящейся, содрогающейся от Божьего присутствия горы, на которой Всевышний Бог Своими устами озвучивал и Своей рукой записывал Закон на камне. Но величественное зрелище предназначено было не столько народу целиком, сколько каждому отдельно взятому человеку. Потому что встретиться с Богом и принять Его можно только лично. Не на шумной площади большого города, а в пустынном месте. Один на один.

Безмерно обширный Божий Закон

Известно, что каменных плит (иначе говоря, скрижалей) с Законом было дано две: на первой Бог записал четыре из Десяти заповедей, на второй — другие шесть. Такое распределение было сделано не случайно. Заповеди первой скрижали касались взаимоотношений человека с Богом: «Да не будет у тебя других богов», «Не делай себе кумира», «Не произноси имени Бога напрасно» и «Помни день субботний». Вторая скрижаль содержала заповеди, касавшиеся взаимоотношений человека с человеком: «Почитай отца и мать», «Не убивай», «Не прелюбодействуй», «Не кради», «Не произноси ложного свидетельства», «Не желай ничего, что у ближнего твоего». Лаконичные и логичные, Десять заповедей вызывали и до сих пор вызывают восхищение. Псалмопевец Давид в своё время так писал о них: «Я видел предел всякого совершенства, [но] Твоя заповедь безмерно обширна» (Библия, книга Псалтирь 118:96).

Бог договаривается

Посмотрим на Десять заповедей более пристально. Более всего заметен их запретительный характер: во всех заповедях присутствует частица «не». Это обстоятельство вполне может вызвать (и вызывает) внутренний протест — запретов никто не любит. Даже среди христиан часто можно слышать про «иго закона», «мёртвую букву».

Но Священное Писание называет заповеди «словами завета», или договора, между Богом и человеком. Господь не просто запрещает, Он договаривается и строит взаимоотношения, которые заключены в послушании Ему и Его защите для человека. Соблюдение Десяти заповедей устанавливает общечеловеческие нравственные нормы, моральные ориентиры, без которых было бы невозможно построить общество.

Забытые отношения

Десять заповедей начинаются со слов «Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли Египетской» (Библия, книга Исход 20:2). Почему Бог вынужден представляться, напоминать о Себе, хотя на тот момент народ израильский должен был прекрасно знать Его? Чтобы восстановить оставленные людьми, порванные, забытые отношения: «Это Я, не кто-то другой — Я вывел тебя из дома рабства. Помнишь, это Я вступался за тебя и спасал тебя?»

Первая заповедь, таким образом, это заповедь, запрещающая отвергать Бога как высшее руководство, высший авторитет в жизни, запрещающая разрушать отношения, которые Он инициировал. Отношения близкие и жизненно необходимые. Личные отношения Бога и конкретного человека, которые не зависят от веры народа в целом, старейшин или даже собственных родителей.

Мысли, слова и дела

Десять заповедей затрагивают три сферы, где человек может согрешить: мысли («Не пожелай…, «Помни…»), слова («Не произноси…») и дела («Не делай…», «Не кради»). Первый рубеж, где человек должен побеждать грех, — это его мысли. В случае успеха грех не пойдёт дальше, не станет развиваться. Но непобеждённый грех мыслей трансформируется в греховные слова, а потом и в греховные дела. Иисус Христос понимал важность чистоты мыслей, говоря в Своей Нагорной проповеди: «Вы слышали, что сказано древним: “не прелюбодействуй”. А Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своём» (Евангелие от Матфея 5:27, 28).

Нечистые, праздные слова человека свидетельствуют о том, что и мысли свои как первый рубеж борьбы с грехом он не удержал. Это уже серьёзно. Это значит, что грех заработал физически, он выплеснулся вовне и начал затрагивать других людей. «Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься» (Евангелие от Матфея 12:37).

Грех же, выраженный в действии, означает победу сатаны в этом конкретном случае. Такой грех записывается в небесные книги. Человек, согрешивший делом, более всех других нуждается в покаянии и прощении Господа.

Господь точно знает, что только чистота и единство мыслей, слов и дел, подчинённых Его нравственному закону — Десяти заповедям, — могут принести человеку удовлетворение и счастье.

О чём размышлять день и ночь?

Десять заповедей скрывают в себе глубины смысла и мудрости. Постигать их можно бесконечно. Едва ли Давид преувеличивал, воспев в псалме Божьи заповеди как закон, соблюдение которого помогало ему не только иметь взаимоотношения с Богом, но и мудро управлять своим царством. «Как люблю я закон Твой! весь день размышляю о нём. Заповедью Твоею Ты соделал меня мудрее врагов моих, ибо она всегда со мною. Я стал разумнее всех учителей моих, ибо размышляю об откровениях Твоих. Я сведущ более старцев, ибо повеления Твои храню» (Библия, книга Псалтирь 118:97–100).

Подготовила Екатерина Тимофеева

по материалам программы «Десять заповедей Божьих» из цикла «Открытая Книга» телеканала «Три Ангела». Полную версию смотрите на сайте 3angels.ru или в Telegram «Телеканал Три Ангела»

Газета «Сокрытое Сокровище» август 2023 г.