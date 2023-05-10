Запасаем весеннюю зелень

Весна — самое время запасти зелень на зиму. Вот несколько идей.

Шпинат

Всего 100 г свежего шпината содержат половину суточной нормы витамина А, три суточных нормы витамина К, более 30% суточной нормы витамина С и почти 50% суточной потребности в фолиевой кислоте.

Шпинат лучше употреблять в свежем и замороженном виде. Очень удобно измельчить листья в блендере в пюре, разложить получившуюся массу в силиконовые формочки (для кексов, например) и отправить на несколько часов в морозилку, потом извлечь шпинат из формы и сложить в пакет или контейнер. Зимой будет очень удобно брать кусочек и готовить суп-пюре или смузи… Шпинат придаёт смузи очень красивый зелёный цвет. Просто соедините в блендере растительное молоко, банан и шпинат. Готово!

Листья липы

Они богаты фитонцидами, подавляющими рост и развитие патогенной бактериальной и грибковой флоры. Чай из листьев липы обладает лечебными свойствами, оказывает благотворное влияние на нервную систему, помогает при сердечной недостаточности и атеросклерозе, защищает от гипоксии (если у детей аденоиды, чаще добавляйте липовые листья в смузи). Отвар способствует растворению камней.

Молодые листочки можно засушить, заморозить, можно приготовить свежий салат.

Вариант 1

Свежие молодые листья липы (50 г) моют, мелко нарезают, добавляют зелёный лук, укроп и порезанные листья одуванчика (30 г), солят, заправляют сметаной или любым растительным маслом.

Вариант 2

Два огурца нарезают соломкой, добавляют мелко порезанные молодые листья липы (2 стакана), укроп, петрушку, зелёный лук. Солят, заправляют растительным маслом.

Листья берёзы

Обязательно насушите молодых майских листочков. Их настой можно использовать для оздоровления волос, борьбы с перхотью, кожными заболеваниями.

3 ст. ложки сухих листьев залить 1 л кипятка. Оставить на 30 минут, процедить. Использовать для умываний и ополаскивания волос.

Этот настой можно добавлять в ванну для борьбы с целлюлитом.

Берёзовый чай стимулирует функцию печени и поджелудочной железы, помогая организму разрушать жировые запасы.

При ревматизме и подагре для облегчения боли делайте двухчасовые компрессы из свежих измельчённых листьев.

P.S. Не забудьте про сныть, крапиву и щавель.

Подготовила Оксана Соловьёва

Газета «Сокрытое Сокровище» май 2023 г.