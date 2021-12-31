Заповедь в период пандемии

«Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно; ибо не оставит Господь без наказания того, кто употребляет имя Его напрасно» (Библия, книга Второзаконие 5:11) — это очень важная заповедь для нас сейчас, в этот особый исторический период, который мы все вместе проживаем. Удивлены? Давайте поразмышляем вместе.

Начнём с того, что это третья заповедь и следует она за первыми двумя, которые помогают нам выстроить правильную иерархию в жизни. На первом месте стоит Господь как Источник всего, на втором — наши с Ним отношения: «Не делай себе кумира», т. е. не создавай препятствий между Богом и собой. Третья заповедь предупреждает нас о том, чтобы мы не произносили имя Господа напрасно и не перекладывали на Него свою личную ответственность. Получается, что на третьем месте в нашей жизненной иерархии стоим мы сами. Четвёртая заповедь ограждает наш союз с Творцом, выделяя особый день для отдыха, субботу, как символ нашего единства, место нашей силы, наш семейный день с любимым Отцом — некая реальная связь между земным и Небесным. Далее следуют заповеди, описывающие наши отношения с другими людьми.

Часто мы создаём неверную иерархию в своей жизни, где на первое место ставим детей, родителей, супруга, любимое дело и так далее. Но все эти дорогие нам категории могут сегодня быть, а завтра — нет. Тогда вся жизнь разбивается на мелкие кусочки и непонятно, зачем вообще жить. Всегда у нас есть только Бог и мы сами, поэтому такая система ценностей оказывается более устойчивой.

Итак, рассмотрим, что же Господь хочет нам сказать словами третьей заповеди. Он говорит, что мы не должны произносить Его имени напрасно. Что это значит? Бывает ли так, что мы наше бездействие оправдываем словами «Бог всё устроит»? Или принимаем какое-то решение, зная о том, что оно приведёт к сложностям, а когда эти трудности неизбежно возникают в нашей жизни, то мы говорим, что Господь нам посылает испытания? А, может быть, мы ведём нездоровый образ жизни, который приводит к болезни, а потом сетуем, что Бог нас наказал? Думаю, что мы все встречались с такими примерами. Что происходит в этих случаях? Не перекладываем ли мы ответственность за свои поступки на Бога и не упоминаем ли Его имя напрасно?

Хочет ли Господь, чтобы мы были неразумными овечками, которые боятся личной ответственности? Вы можете возразить, что Господь призывает нас быть как дети (Евангелие от Матфея 18:3). Да, это так. Быть как дети значит быть чистыми, искренними, открытыми, любить и верить безусловно. Но значит ли это, что мы должны находиться в инфантильной позиции и ждать, когда наш Небесный Отец всё за нас решит? «Не будьте дети умом: на злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетни» (1 послание коринфянам 14:20).

Господь хочет, чтобы мы брали ответственность за свою жизнь, за принимаемые решения, чтобы мы творили вместе с Ним и жили осознанно. Он нам на протяжении всей Библии даёт обетования, что всегда будет рядом до скончания века, что будет держать нас за руку: «Я Господь, Бог твой; держу тебя за правую руку твою, говорю тебе: “не бойся, Я помогаю тебе”» (Библия, книга пророка Исаии 41:13). Держать за руку! Значит, мы будем идти вместе с Ним, а не сидеть в сторонке или у Него на руках. Впрочем, бывают моменты, когда Господь и на руки нас берёт, как берут родители больное дитя.

Представим наших детей, которые всё время приходят к нам и жалуются, и жалуются, повторяя: «Мы такие немощные, помоги нам, сделай то, сделай это…» Что мы им скажем? Наверное, что мы их можем направить, дать мудрый совет, помочь, но ответственность за свою жизнь они должны взять на себя: делать выбор, принимать решения, трудиться, и у них всё получится. «Всё могу в укрепляющем меня Иисусе Христе» (Библия, Послание филиппийцам 4:13). Или представим самих себя, уповающих всё время только на родителей и ждущих, когда они всё за нас сделают. Не потому ли Господь говорит нам: «Не произносите имени Моего напрасно»? Он призывает нас к личной ответственности.

Вспомним эпизод с рыбаками, которые всю ночь ловили рыбу и вернулись на берег с пустыми руками. Иисус им не говорит: «Вы очень устали, посидите здесь, а Я пойду и принесу вам рыбы». Нет, Он вдохновляет их попробовать ещё раз, и совершается чудо — полные сети рыбы. Того же Он хочет и от нас. Быть христианином — это ответственность.

Сейчас мы вместе проходим такой период, когда привычный уклад жизни меняется и нам постоянно нужно делать выбор: как заботиться о своём здоровье, как обучать своих детей, где и как трудиться и жить. Принимаем ли мы эти решения осознанно, понимая их последствия, или перекладываем ответственность на Бога или на кого-то другого, пусть даже очень авторитетного? Уважаем ли мы свободу выбора других людей так же, как Господь высоко ценит нашу свободу и никогда нас ни к чему не принуждает, хотя имеет для этого всю власть и силу? Это непросто, но Бог нас убеждает, что с Его помощью мы со всем справимся.

Так давайте будем как дети — настоящими, но как взрослые — ответственными!

Татьяна Павлова

Газета «Сокрытое Сокровище» декабрь 2021 г.