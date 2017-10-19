Защита пришла по молитве

Было это более сорока лет назад. Я училась на подготовительных курсах в Воронежском педагогическом институте. Ездила домой двумя транспортами. Автобуса долго не было. На остановке осталась одна, а время было очень позднее. Я решила идти пешком. Думаю, если автобус догонит, подниму руку, может быть остановится. По обеим сторонам улицы тянулись заборы промышленных предприятий.

Рядом с остановкой был павильон, там столики, и мужчины толпились возле них. Я прошла мимо павильона вроде бы незаметно. Оглянулась — никого нет. Немного успокоилась и пошла дальше. Но вдруг меня догоняет огромный мужчина под два метра ростом и говорит: «Вижу, пошла женщина, думаю, составлю компанию». У меня дрогнуло сердце. Но он продолжал говорить так ласково, дружелюбно, не нахальничал, и я успокоилась. Напротив переулочка между фабрикой счётных приборов и заводом химпродуктов внезапно он сбил меня с ног и навалился всем телом. Как молния, в голове пронеслось: «Никто не услышит». Я закричала: «Отче!», и дальше ничего не успела сказать, как этот тяжёлый груз полетел с меня, как перо, на которое дунешь. Я видела, как он летел: руки и ноги висели, как плети, сам полусогнутый, плюхнулся в сугроб. Я побежала к проходной фабрики счётных приборов. В фойе сидели две женщины. Я просила, чтобы они открыли, но они не открывали. А насильник всё это время копошился в сугробе. Он подбежал ко мне и говорит: «Это моя жена», пытаясь оторвать меня от двери. Но я крепко вцепилась в ручку двери, прижалась всем телом к ней и кричу: «Позвоните в милицию!» Женщина сняла трубку, тогда он оставил меня и ушёл. Они открыли дверь, я всё им рассказала. Женщины вышли, убедились, что его нет, и я побежала домой.

В. Г. Попова, п/п Перелешинский, Воронежская обл.

Газета «Сокрытое Сокровище» № 10 (246) октябрь 2017 г.