Заветный пирог

Ая — самая что ни на есть настоящая девочка. Как и все девочки, она иногда расстраивается. Так было и в этот раз…

Так случилось, что Ая сильно огорчила маму. Родители, посовещавшись, решили в качестве наказания лишить её вкусного маминого пирога за ужином. Девочке это очень не понравилось. За столом Ая сидела молча. Когда пришло время разрезать восхитительный пирог, она расплакалась.

— Я же попросила прощения! Почему мне нельзя пирог? — девочка негодовала. — Вы что, не простили меня?!

— Конечно, простили, родная, — папа внимательно посмотрел на дочь. — Но наказание осталось. Адам с Евой были прощены, но из Эдема пришлось уйти, и дерево жизни уже было не для них.

— Ласточка моя, сердечко моё, ты же знаешь, как мы тебя любим, — ласково добавила мама.

Ая уныло смотрела в пустую тарелку. Родители о чём-то перешёптывались. Вдруг перед глазами девочки появились два куска заветного пирога.

— Вы отменили наказание! — Ая была в восторге.

— Нет, не отменили, — папа оставался серьёзным. — Наказание осталось.

Девочка непонимающе смотрела на родителей.

— Только теперь мы с папой будем без пирога, — улыбнулась мама. — Мы взяли твоё наказание на себя. Как Иисус взял на Себя наказание наше.

Ая глянула на пустые родительские тарелки и всё поняла. Слёзы снова покатились по щекам, но только уже от счастья. Мама с папой её так любят!

Эти два кусочка пирога запомнились Ае на всю жизнь. Благодаря им она лучше осознала, что сделал для неё Иисус и как сильно Он любит.

Из книги Анастасии Морозовой «Расскажи мне, мама!»

Газета «Сокрытое Сокровище» июль 2020 г.