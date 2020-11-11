Зелёный коридор

Господь, если Ему угодно, открывает пути и посылает навстречу добрых людей. Вот рассказ о путешествии семьи Мельниковых, в котором им явно сопутствовал Бог.

Каждый год мы с мужем ездим в село Старый Тукшум, на мою малую родину. Собираясь в очередную поездку, мы узнали, что плотина через Волжскую ГЭС закрыта для транспорта всех регионов, кроме Самарского. Мы опечалились. Как ехать? Стали молиться, спрашивать совета у Господа.

Дня через два муж поехал по делам к знакомому, а тот залил ему полный бак бензина, да ещё две канистры с собою дал. Отказы не принимались.

Мы решили, что это от Бога, и стали собираться в путь. С нами поехал внук 12 лет. Дорогой мы с ним молились, благодарили Господа за все милости. Никто нас не остановил до Тольятти. Возле Тольятти сотрудник ГИБДД спросил, куда мы едем. Получив ответ, он посоветовал вернуться назад или ехать другой дорогой. Но мы знали только один путь, а потому с молитвой поехали дальше.

Не доезжая плотины, видим много машин, народу полно. Транспорт с номерами других регионов не пускают, загоняют на обочину. К нам подбежал старший с рупором, объяснил, что, если срочно надо ехать, нужно взять справку в городской администрации. А времени уже 17 часов…

Много машин ГИБДД, ОМОН, все с автоматами. Сидим, молимся, успокаиваемся, оглядываемся. Многие владельцы авто что-то доказывают, пытаются подкупить сотрудников ГИБДД. Я вышла из машины: вокруг крики, ругань, плач… Жара невыносимая. Ищу глазами сотрудника ГИБДД с рупором. Он где-то далеко, с кем-то разбирается. Вдруг он поворачивает голову в мою сторону и машет рупором. Сажусь в машину, говорю мужу: «Заводи, поехали. Нам разрешили». Муж съехал с обочины, машины расступились, дали въехать в поток. Я оглянулась: машины, которые за нами тронулись, отсекли. До самого Шигонского поворота мы летели, как на крыльях, никто нас не остановил.

На обратном пути, помолившись, мы решили ехать через с. Усолье, где паромы причаливают. Ещё с пригорка мы увидели идущий паром. Решили, что на следующий обязательно попадём. Транспорта много, мы самые последние в очереди, но довольны. Было прохладное утро, так хорошо, радостно. Благодарим Господа. Паром разгрузился, стал загружаться. Мы ходим по берегу, любуемся Волгой, на воде тишь и гладь. Паром заполнился. Мы оказались первыми на следующий рейс. Трапы убрали, борт закрыли, но паром стоит. Смотрим, на палубе что-то переставляют, толкотня какая-то. Кричат нам, не поймём, чего хотят. Поняли, наконец: это нашей машине место готовили! Такое было счастье, душа пела! Мы плыли по Волге, любовались Жигулёвскими горами. А муж-то как был рад: эти часы не за рулём! Отдохнули мы, приплыли к Тольятти, первыми съехали с парома и помчались в Оренбург.

Супруги Мельниковы, г. Оренбург

Газета «Сокрытое Сокровище» ноябрь 2020 г.