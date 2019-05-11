Земля сегодня стала полем боя.

Весь мир для нас — как мина под ногой.

Воюем с кем угодно и с собою.

Прости нас, грешных, Отче Всеблагой.

Мы сквозь прицел на всё живое смотрим,

О мирных днях давно уж позабыв.

С враждой нелепой и гроша не стоим,

Не жизнь у нас, а проба на разрыв.

Мирок свой личный зорко охраняем,

Чужих не пустим даже на порог.

Не только двери прочно запираем —

Самих себя закрыли на замок.

Дрожит планета, в смертных муках корчась,

Страшась того, что с нею может быть.

Настало время всем, с войной покончив,

Начать прощать учиться и любить.

Блажен несущий мир усталым душам,

Ему у Господа готовится венец.

Творцу не воин — миротворец нужен,

Пока творенью не пришёл конец.

Ирина Гладских, г. Магнитогорск

Газета «Сокрытое Сокровище» № 05 (265) май 2019 г.