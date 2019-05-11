Земля сегодня стала полем боя

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Земля сегодня стала полем боя

Земля сегодня стала полем боя.
Весь мир для нас — как мина под ногой.
Воюем с кем угодно и с собою.
Прости нас, грешных, Отче Всеблагой.

Мы сквозь прицел на всё живое смотрим,
О мирных днях давно уж позабыв.
С враждой нелепой и гроша не стоим,
Не жизнь у нас, а проба на разрыв.

Мирок свой личный зорко охраняем,
Чужих не пустим даже на порог.
Не только двери прочно запираем —
Самих себя закрыли на замок.

Дрожит планета, в смертных муках корчась,
Страшась того, что с нею может быть.
Настало время всем, с войной покончив,
Начать прощать учиться и любить.

Блажен несущий мир усталым душам,
Ему у Господа готовится венец.
Творцу не воин — миротворец нужен,
Пока творенью не пришёл конец.

Ирина Гладских, г. Магнитогорск

Газета «Сокрытое Сокровище» № 05 (265) май 2019 г.

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