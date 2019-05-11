Земля сегодня стала полем боя.
Весь мир для нас — как мина под ногой.
Воюем с кем угодно и с собою.
Прости нас, грешных, Отче Всеблагой.
Мы сквозь прицел на всё живое смотрим,
О мирных днях давно уж позабыв.
С враждой нелепой и гроша не стоим,
Не жизнь у нас, а проба на разрыв.
Мирок свой личный зорко охраняем,
Чужих не пустим даже на порог.
Не только двери прочно запираем —
Самих себя закрыли на замок.
Дрожит планета, в смертных муках корчась,
Страшась того, что с нею может быть.
Настало время всем, с войной покончив,
Начать прощать учиться и любить.
Блажен несущий мир усталым душам,
Ему у Господа готовится венец.
Творцу не воин — миротворец нужен,
Пока творенью не пришёл конец.
Ирина Гладских, г. Магнитогорск