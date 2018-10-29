Женщина с двумя ампутированными конечностями собирается выступить в предстоящем марафоне в Нью-Йорке

Бразильский спортсмен, 31-летняя Адриэла Сильва, с нетерпением ожидает пересечения финишной черты 42,2 километрового марафона TCS в Нью-Йорке в 2018 году в воскресенье, 4 ноября 2018 года. Пресс-секретарь «Нью-Йоркских Марафонцев», который в 1970 году организовал эту гонку, считает, что она станет первой женщиной с ампутированными конечностями, которая завершит полный марафон в Нью-Йорке.
«Я надеюсь вдохновить людей, которые увидят, как я бегу, и бросить им вызов не отказываться от вещей, которые кажутся недостижимыми», — сказала Сильва, которая проведет свой первый полный марафон. «Там, откуда я родом, люди часто смотрят свысока на людей с инвалидностью, но я об этом не думаю. Когда я сталкиваюсь с проблемой, я ищу способы ее преодоления. Я вижу возможности, и это меня стимулирует».
Сильва будет бежать как открытый посол ADRA Connections, волонтерской программы, управляемой всемирной благотворительной организацией Адвентистское Агентство Развития и Помощи (ADRA), и она также будет поддержана американской компанией по производству спортивных товаров The North Face.
«Мы очень горды поддерживать Адриэлу в этой гонке», — сказал менеджер ADRA Connections Адам Вамак. «Она олицетворяет приверженность ADRA расширению прав и возможностей людей во всем мире для улучшения жизни и предоставления новых возможностей малообеспеченным слоям населения, чтобы они могли процветать.
«Через Команду ADRA Connections мы хотим поощрять других спортсменов и любителей использовать спорт для достижения хороших результатов и приглашать людей быть щедрыми, чтобы многие социально незащищенные семьи могли иметь лучший доступ к школам, улучшенное жилье, чистую воду и другие важные предметы первой необходимости».
Мотивация для расширения границ
Путь Сильвы к марафону в Нью-Йорке начался в 2012 году, когда она отправилась в больницу в своем родном городе Джундиаи, за границей Сан-Паулу, Бразилия, почувствовав сильную боль. Получив обезболивающие, она была отослана домой. За ночь ее ситуация ухудшилась.
На следующий день она вернулась в больницу, чтобы узнать, что ее проблема серьезная: камень в почках перекрывает мочевыводящие пути и вызывает инфекцию. Через несколько часов Сильва была введена в искусственную кому. В течение 20 дней она оставалась в коме, а ее тело боролось, проигрывая битву против бактерий.
За это время инфекция привела к остановке кровообращения в ее ногах. Чтобы спасти жизнь, у врачей был только один выбор: ампутировать ее ноги. Они вывели ее из комы, чтобы получить согласие на проведение ампутации. Когда она окончательно избавилась от инфекции через 64 дня, она покинула больницу после двусторонней ампутации, чтобы заново учиться жить.
«До ампутации у меня не было желания бегать», — говорит она. «После этого я начала интересоваться. Я снова хотела стать нормальным человеком.
С тех пор Сильва занимается бегом, ездой на велосипеде, плаванием и другими видами спорта. Она участвовала в 20 забегах в Бразилии и в Китае, где в 2018 году она завершила полумарафон Великой Стены. В 2017 году она стала первой женщиной с двумя ампутированными конечностями, которая участвовала в гонке Iron Man в Бразилии. Кроме того, она остается единственным человеком с двумя ампутированными конечностями в Бразилии, который пробежал 100-ярдовый забег, рекорд, который она установила — и он до сих пор держится — при ношении протеза. Она также планирует научиться выступать на сноуборде, чтобы однажды выступить на Паралимпийском турнире. Сильва тренируется каждый день, в том числе с отягощениями, и продолжает физиотерапию, чтобы оттачивать свои способности бега в протезах.
«Для меня большая честь участвовать в таком великом соревновании в Нью-Йорке и встречаться со многими другими хорошими бегунами, которые приехали на соревнования со разных уголков мира», — говорит Сильва. «Хотя я еще не выиграла гонку, я чувствую себя прекрасно, зная, что у меня есть потенциал пробежать дистанцию, и это уже делает меня чемпионом».
В то время как в США Сильва выступала от имени ADRA Connections на 25-й ежегодной San Diego Triathlon Challenge асептической медицинской продукции (SDTC), состоявшейся 21 октября в Ла-Холле, штат Калифорния. Она участвовала в 1-мильном соревновании по плаванию, за которым следовал 10-мильный забег. В ноябре 2018 года, перед тем, как вернуться в Бразилию, она будет участвовать в серии North End Endurance Challenge в Сан-Франциско, штат Калифорния. У нее будет несколько выступлений о вере в университетах и обществах для повышения осведомленности о людях с инвалидностями и поощрения людей к активному спорту и служению.
О ADRA Connections
ADRA Connections — это глобальная волонтерская программа, которая позволяет людям, ориентированным на служение, первыми выполнять миссию ADRA через краткосрочные проекты и вносить свой вклад в сообщества, которым они служат. В июле 2018 года ADRA Connections организовали крупнейшую в США волонтерскую поездку, в которой приняли участие более 200 студентов из семи университетов в США и Бразилии в центре Амазонки.
Следите за Адриэлой Сильва на тренировке здесь.
Кими-Ру Джеймс, Новости ADRA International
Источник: logosinfo.org по материалам Adventist Review