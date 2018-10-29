Женщина с двумя ампутированными конечностями собирается выступить в предстоящем марафоне в Нью-Йорке

Бразильский спортсмен, 31-летняя Адриэла Сильва, с нетерпением ожидает пересечения финишной черты 42,2 километрового марафона TCS в Нью-Йорке в 2018 году в воскресенье, 4 ноября 2018 года. Пресс-секретарь «Нью-Йоркских Марафонцев», который в 1970 году организовал эту гонку, считает, что она станет первой женщиной с ампутированными конечностями, которая завершит полный марафон в Нью-Йорке.

«Я надеюсь вдохновить людей, которые увидят, как я бегу, и бросить им вызов не отказываться от вещей, которые кажутся недостижимыми», — сказала Сильва, которая проведет свой первый полный марафон. «Там, откуда я родом, люди часто смотрят свысока на людей с инвалидностью, но я об этом не думаю. Когда я сталкиваюсь с проблемой, я ищу способы ее преодоления. Я вижу возможности, и это меня стимулирует».

Сильва будет бежать как открытый посол ADRA Connections, волонтерской программы, управляемой всемирной благотворительной организацией Адвентистское Агентство Развития и Помощи (ADRA), и она также будет поддержана американской компанией по производству спортивных товаров The North Face.

«Мы очень горды поддерживать Адриэлу в этой гонке», — сказал менеджер ADRA Connections Адам Вамак. «Она олицетворяет приверженность ADRA расширению прав и возможностей людей во всем мире для улучшения жизни и предоставления новых возможностей малообеспеченным слоям населения, чтобы они могли процветать.

«Через Команду ADRA Connections мы хотим поощрять других спортсменов и любителей использовать спорт для достижения хороших результатов и приглашать людей быть щедрыми, чтобы многие социально незащищенные семьи могли иметь лучший доступ к школам, улучшенное жилье, чистую воду и другие важные предметы первой необходимости».

Мотивация для расширения границ

Путь Сильвы к марафону в Нью-Йорке начался в 2012 году, когда она отправилась в больницу в своем родном городе Джундиаи, за границей Сан-Паулу, Бразилия, почувствовав сильную боль. Получив обезболивающие, она была отослана домой. За ночь ее ситуация ухудшилась.

На следующий день она вернулась в больницу, чтобы узнать, что ее проблема серьезная: камень в почках перекрывает мочевыводящие пути и вызывает инфекцию. Через несколько часов Сильва была введена в искусственную кому. В течение 20 дней она оставалась в коме, а ее тело боролось, проигрывая битву против бактерий.

За это время инфекция привела к остановке кровообращения в ее ногах. Чтобы спасти жизнь, у врачей был только один выбор: ампутировать ее ноги. Они вывели ее из комы, чтобы получить согласие на проведение ампутации. Когда она окончательно избавилась от инфекции через 64 ​​дня, она покинула больницу после двусторонней ампутации, чтобы заново учиться жить.

«До ампутации у меня не было желания бегать», — говорит она. «После этого я начала интересоваться. Я снова хотела стать нормальным человеком.

С тех пор Сильва занимается бегом, ездой на велосипеде, плаванием и другими видами спорта. Она участвовала в 20 забегах в Бразилии и в Китае, где в 2018 году она завершила полумарафон Великой Стены. В 2017 году она стала первой женщиной с двумя ампутированными конечностями, которая участвовала в гонке Iron Man в Бразилии. Кроме того, она остается единственным человеком с двумя ампутированными конечностями в Бразилии, который пробежал 100-ярдовый забег, рекорд, который она установила — и он до сих пор держится — при ношении протеза. Она также планирует научиться выступать на сноуборде, чтобы однажды выступить на Паралимпийском турнире. Сильва тренируется каждый день, в том числе с отягощениями, и продолжает физиотерапию, чтобы оттачивать свои способности бега в протезах.

«Для меня большая честь участвовать в таком великом соревновании в Нью-Йорке и встречаться со многими другими хорошими бегунами, которые приехали на соревнования со разных уголков мира», — говорит Сильва. «Хотя я еще не выиграла гонку, я чувствую себя прекрасно, зная, что у меня есть потенциал пробежать дистанцию, и это уже делает меня чемпионом».

В то время как в США Сильва выступала от имени ADRA Connections на 25-й ежегодной San Diego Triathlon Challenge асептической медицинской продукции (SDTC), состоявшейся 21 октября в Ла-Холле, штат Калифорния. Она участвовала в 1-мильном соревновании по плаванию, за которым следовал 10-мильный забег. В ноябре 2018 года, перед тем, как вернуться в Бразилию, она будет участвовать в серии North End Endurance Challenge в Сан-Франциско, штат Калифорния. У нее будет несколько выступлений о вере в университетах и ​​обществах для повышения осведомленности о людях с инвалидностями и поощрения людей к активному спорту и служению.

О ADRA Connections

ADRA Connections — это глобальная волонтерская программа, которая позволяет людям, ориентированным на служение, первыми выполнять миссию ADRA через краткосрочные проекты и вносить свой вклад в сообщества, которым они служат. В июле 2018 года ADRA Connections организовали крупнейшую в США волонтерскую поездку, в которой приняли участие более 200 студентов из семи университетов в США и Бразилии в центре Амазонки.

Следите за Адриэлой Сильва на тренировке здесь.

Кими-Ру Джеймс, Новости ADRA International

Источник: logosinfo.org по материалам Adventist Review

Газета «Сокрытое Сокровище» октябрь 2018 г.