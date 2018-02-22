Что нужно знать женщинам о мужчинах

Как говорится, «в каждой женщине должна быть загадка», но для женщин загадками часто являются сами мужчины. Почему они не такие как мы, и насколько сильны эти различия, что скрывается за их поступками, в чём они нуждаются больше всего и каких женщин ценят — мы надеемся, что наша подборка поможет вам хотя бы немного разобраться в этих вопросах.

Если в общении женщины участвуют сердцем, то мужчины — головой. Женщины высказывают и факты, и чувства — мужчины чаще останавливаются на фактах. Женщины облегчают душу — мужчины стараются скрыть истинные чувства и намерения. О том, насколько мужчины отличаются от женщин, читайте в статье «Десять особенностей мужчины, о которых должна знать каждая женщина»

Мужчины имеют свои психологические потребности. Удовлетворяя их, женщина всегда будет иметь защитника, кормильца и друга в своей семье. Если же она не обратит на них внимания, то превратит супружество в тяжёлое бремя для него и для себя. Что делать, чтобы мужчина вскопал огород, с радостью возвращался домой, стал успешным, и как реагировать на его отлучки к друзьям, вы узнаете в статье «Потребности мужчин в браке»

Какие слабости есть у сильного пола и с чем ему сложнее всего справиться, а также чем вы можете помочь — читайте в статье «Искушения и слабости сильных мужчин»

Берегите мужчин, и пусть в вашем доме всегда царит любовь!

Газета «Сокрытое Сокровище» февраль 2018 г.