В 1941 году мы эвакуировались из г. Калинина в сельскую местность. В феврале 1942 г. в возрасте 32 лет умерла мама. Моей сестре было тогда лет 10, а мне около четырёх. Отца забрали на войну, а мы с сестрой остались с мачехой. Она над нами издевалась, била и не давала есть. Время было очень тяжёлое и голодное. Мы с сестрой ходили в ближайшие деревни, прося милостыню. Я, крошечная малышка, протягивала ладошку и просила: «Подайте Христа ради». Мне никто не отказывал: кто картошину давал, кто кусок дуранды. Однажды я пошла в деревню, которая находилась в 5 км от нашей. Была метель, дорогу засыпало снегом. Я с трудом передвигалась по лесу. Больше ничего не помню…

Позже я узнала, что той дорогой ехал на санях возник. Вдруг лошадь остановилась и, как он её ни погонял, не двигалась с места. Тогда мужчина встал с саней и пошёл посмотреть, почему животное упрямится. А лошадь фыркала и разрывала мордой снег. Возник увидел головку — под снегом была маленькая девочка. Он взял меня и положил на сани. Я была совсем окоченевшая и без признаков жизни. Он покрыл меня тулупом и повёз в деревню. Остановился у крайнего дома. В этом доме жила бабушка, родня моего отца. Мне растирали и ноги, и руки, и тело, потому что я не подавала признаков жизни. Когда я открыла глаза, то не поняла, где я и что со мной. А бабушка сказала: «Жива девонька! Вон, какая ты славненькая и кудрявая! Как тебя любит Христос, ведь Он тебя от верной смерти спас!» Я запомнила эти слова на всю жизнь: Христос меня любит, Он меня спас. И спас не единожды! Я так благодарна, что есть такой верный, милосердный и любящий Бог, Который заботится о самых малых и беспомощных детях.

Лидия Шевелёва, г. Тверь

Газета «Сокрытое Сокровище» № 05 (265) май 2019 г.