Живая вода для грешников

Евангелие от Иоанна 4:1–42

Встреча Иисуса Христа с женщиной-самарянкой изменила не только жизнь этой женщины, но и всего народа, который поверил ей и пришёл встретиться с Тем, в Ком нуждается весь мир. Божественная благодать очистила, освежила и наполнила душу новыми силами всех, кто поверил услышанному от Христа.

Идя в Галилею, Иисус проходил через Самарию. Был полдень, когда Он достиг чудесной Сихемской долины. Иисус присел отдохнуть у колодца, а Его ученики пошли купить еды.

К колодцу подошла женщина-самарянка и, делая вид, что не замечает Его, наполнила свой кувшин водой. Когда она уже собиралась уходить, Иисус попросил у неё напиться. Женщина видела, что перед нею иудей. Она попыталась выяснить, почему Он заговорил с нею. «Как Ты, будучи Иудей, — сказала она, — просишь пить у меня, Самарянки?»

Иисус ответил ей: «Если бы ты знала дар Божий и Кто говорит тебе: “дай Мне пить”, то ты сама просила бы у Него, и Он дал бы тебе воду живую». Женщина не поняла слов Христа, но почувствовала, что происходит нечто очень важное. Думая, что Иисус говорит о колодце, возле которого они встретились, самарянка сказала: «Господин! тебе и почерпнуть нечем, а колодезь глубок; откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодезь?» Она видела в Нём всего лишь жаждущего, усталого путника. В её голове смешались предания о патриархах и пророчества о Мессии, а тем временем Надежда патриархов — Сам Мессия — беседовал с ней, но она Его не узнала. Как много жаждущих душ и ныне находятся рядом с живым источником, однако ищут его где-то далеко.

Иисус сразу не ответил на её вопрос, но убедительно и проникновенно сказал: «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять; а кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек; но вода, которую Я дам ему, сделается в нём источником воды, текущей в жизнь вечную».

Спаситель, Который помогает человеку осознать его нужду, всегда готов удовлетворить духовную жажду, сердечный голод. Человеческие силы истощатся, земные опоры пошатнутся, водоёмы высохнут, но наш Искупитель — неисчерпаемый Источник. Мы можем пить из Него, и Он никогда не иссякнет. Тот, в ком обитает Христос, имеет в себе благословенный «источник воды, текущей в жизнь вечную». И он может черпать из него силу и благодать для насыщения всех потребностей.

Когда Иисус говорил о живой воде, женщина смотрела на Него с изумлением. В ней пробудились интерес и желание получить дар, о котором Он говорил. Она поняла, что имеется в виду вода не из колодца Иакова, потому что из него она постоянно пила и снова испытывала жажду. «Господин! — сказала она тогда, — дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать».

Неожиданно Иисус переменил тему разговора. Прежде чем эта душа получит дар, ей необходимо понять свой грех и свою нужду в Спасителе. Иисус попросил её: «Пойди, позови мужа твоего и приди сюда». Она же ответила: «У меня нет мужа». Ей явно хотелось избежать вопросов на эту тему. Но Спаситель продолжал: «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было пять мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе». У женщины перехватило дыхание. Странный путник знал то, что, казалось ей, надёжно сокрыто от посторонних глаз. И в это мгновение она увидела себя перед строгим судом, на котором всё тайное становится явным. Её совесть пробудилась.

С глубочайшим почтением женщина произнесла: «Господи! вижу, что Ты пророк». И затем, надеясь заглушить голос совести, перевела разговор на религиозную тему. Если Он действительно пророк, тогда, вне всякого сомнения, сможет разъяснить ей давно наболевшие вопросы.

«Отцы наши, — сказала она, — поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». Вопрос о месте поклонения был предметом раздора между иудеями и самарянами.

Иисус хотел, чтобы женщина увидела в религии нечто большее, чем формальная обрядность. «Настанет время, — сказал Он, — и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет Себе. Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». Для того чтобы научиться служить Богу, мы должны родиться от Духа Божьего. Возрождённое сердце готово добровольно повиноваться всем Божьим требованиям. В этом и заключается истинное поклонение.

Слова Иисуса произвели на самарянку огромное впечатление. Она поняла, что перед ней стоит необычный человек, и сказала: «Знаю, что придёт Мессия, то есть Христос; когда Он придёт, то возвестит нам всё». Иисус ответил ей: «Это Я, Который говорю с тобою».

Когда женщина услышала эти слова, свет веры озарил её душу. Из уст Божественного Учителя, она приняла чудесную весть. Бросив у колодца свой кувшин, она вернулась в селение. Переполненная радостью, она бежала домой, торопясь поделиться с соседями драгоценным светом, осиявшим её. «Пойдите, посмотрите Человека, Который сказал мне всё, что я сделала, — звала она всех встречных. — Не Он ли Христос?» Лицо женщины прямо-таки светилось, весь её облик изменился. Многие захотели видеть Иисуса.

Самаряне с радостью выслушивали объяснения того, чего раньше не понимали. Точно в кромешной тьме засиял вдруг луч света, возвещая о наступлении дня. Все наперебой приглашали Его к себе и уговорили остаться с ними. Два дня Иисус пробыл в Самарии, и многие уверовали в Него. Радуясь, люди говорили той женщине: «Уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что Он — истинно Спаситель мира, Христос».

Спаситель помог им разобраться в сути пророчеств, и многие обрели надежду, по-новому читая Писания и слушая слова Самого Христа о Царстве Божьем. Иисус пробил брешь в стене, разделявшей доселе иудеев и язычников, и начал проповедовать миру о спасении.

И ныне Спаситель делает то же, что тогда, у колодца, когда предложил воду жизни женщине-самарянке. Ни происхождение, ни национальность, ни общественное положение в этой жизни не могут повлиять на безграничную и самоотверженную любовь Иисуса к людям. Как бы ни грешна была душа, Иисус говорит: «Если бы ты просила у Меня, Я бы дал тебе воду живую». Всякое сердце, распахнутое для истины, Христос готов наставлять.

Эллен Уайт, «Желание веков»

Газета «Сокрытое Сокровище» № 09 (245) сентябрь 2017 г.