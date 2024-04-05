Живая вода

Духовная жажда — знакомо ли вам такое?

Праздник кущей

Три раза в году иудеи должны были собираться в Иерусалиме на религиозные праздники, которые были призваны напоминать о Боге. Праздник поставления кущей был последним в году праздником. Бог хотел, чтобы в это время люди размышляли о Его доброте и милости. В долинах и на равнинах палестинских был собран урожай. Полученное из оливок драгоценное масло уже залили для хранения в сосуды. Лиловые кисти винограда уже выдавили в точиле.

Праздник продолжался семь дней, и для участия в нём собирались как жители Палестины, так и иудеи, рассеянные во многих других странах. Они оставляли свои дома и приходили в Иерусалим. Старые и молодые, богатые и бедные — все приносили дары в знак благодарения Тому, Кто увенчал год Своей добротой.

Этот праздник являлся не только благодарением за урожай, но и воспоминанием о заботе Господа об Израиле в пустыне. Иудеи во время этого праздника жили в кущах. Такие шалаши из зелёных веток устраивались на улицах, во дворах храма или на крышах домов. Холмы и долины, окружавшие Иерусалим, также были усеяны этими кущами и казались живыми.

«Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его» (Библия, книга Псалтирь 105:1), — слышались повсюду торжественные восклицания, звучала музыка, сопровождавшая общее пение, и всё сливалось с криками «Осанна!» Храм был центром всеобщей радости. Здесь происходили пышные жертвенные служения. Хор пел чудесные гимны. Множество верующих с пальмовыми и миртовыми ветвями подхватывали пение; присоединялись всё новые голоса, и, наконец, окружающие холмы начинали звучать хвалой.

Ночью и храм, и двор храма были освещены. Музыка, движение пальмовых ветвей, радостное пение «Осанна!», великое множество народа, озарённое сиянием светильников, одежды священников, величие церемоний — всё это производило глубокое впечатление на присутствующих. Но наиболее впечатляющей церемонией этого праздника было воспоминание о том, как Господь во время странствования евреев в пустыне дал им воду из скалы.

Ранним утром, на рассвете, священники трубили в свои серебряные трубы — это был долгий пронзительный звук — ему вторили звуки труб и радостные крики народа, находящегося в шатрах. Они раздавались по всем холмам и долинам, приветствуя праздничный день. Затем священник наполнял чашу водой из потока Кедрона, и, подняв её над головой, под звуки труб медленно и величаво в ритм музыке поднимался по широким ступеням храма.

Братья вновь убеждают Иисуса явить Себя миру

Когда сыновья Иосифа (братья Иисуса) собирались отправиться на праздник кущей, они заметили, что Христос никак не выказывал Своего намерения быть там. Они озабоченно наблюдали за Ним: давно не посещал Он народные праздники, чтобы избежать ненужного столкновения со старейшинами в Иерусалиме. Братья всё ещё надеялись, что Иисус предъявит доказательства Своей власти и фарисеи убедятся: Он Тот, за Кого Себя выдаёт. А что, если Он действительно Мессия, царь Израилев?! Они с гордостью и самодовольством размышляли об этом.

Всё это настолько беспокоило их, что они побуждали Христа отправиться в Иерусалим. «Выйди отсюда, — говорили они, — и пойди в Иудею, чтобы и ученики Твои видели дела, которые Ты делаешь, ибо никто не делает чего-либо втайне и ищет сам быть известным. Если Ты творишь такие дела, то яви Себя миру» (Евангелие от Иоанна 7:3, 4). Слово «если» обнаруживало их сомнение и недоверие к Иисусу. Они приписывали Христу боязливость и слабость. Ведь, по их мнению, если Он действительно Мессия, то откуда эта непонятная сдержанность и бездействие? Если Он и впрямь обладает такой силой, почему не может пойти в Иерусалим и прямо заявить о Себе? «Перестань прятаться в далёкой провинции, — говорили они, — перестань совершать Свои могущественные дела для невежественных крестьян и рыбаков, яви Себя в столице, добейся поддержки священников и старейшин и объедини весь народ, основав новое царство».

Так размышляли братья Иисуса, движимые эгоизмом, который так часто гнездится в честолюбивых сердцах. Этот дух — господствующий дух этого мира. Братья Иисуса были раздражены, потому что Иисус не стремился к завоеванию мирского трона.

Не от мира сего

«На это Иисус сказал им: Моё время ещё не настало, а для вас всегда время. Вас мир не может ненавидеть, а Меня ненавидит, потому что Я свидетельствую о нём, что дела его злы. Вы пойдите на праздник сей; а Я ещё не пойду на сей праздник, потому что Моё время ещё не исполнилось. Сие сказав им, остался в Галилее» (Евангелие от Иоанна 7:6–9). Братья же, разговаривая с Ним, всё время указывали Ему, каким, по их мнению, путём Он должен следовать. «Вас мир не может ненавидеть, — сказал Иисус, — а Меня ненавидит, потому что я свидетельствую о нём, что дела его злы».

Иисус не искал возможности возвыситься или прославить Себя. Он не искал награды. Земля была для Него местом, куда послал Его Отец, чтобы осуществить великий план искупления. Своё дело Иисус совершал во имя падшего человечества. Но Он не был самонадеянным. Он не подвергал Себя без нужды опасности и не торопил решающие события. Каждое событие и каждое действие в Его работе имели свой определённый час, и Он должен был его терпеливо ожидать. Он знал, что мир возненавидит Его. Он знал, что за все Свои труды будет предан смерти. Но раньше времени подвергнуть Себя опасности значило идти против воли Своего Отца.

Иисус на празднике

Многие пришли на праздник Кущей из дальних стран, надеясь увидеть Иисуса, слухи о Котором распространялись по земле. На празднике многие спрашивали о Нём. Были слышны тихие, но серьёзные разговоры об Иисусе. Многие защищали Его, считая, что Он — Посланник Божий, в то время как другие клеймили Его как обманщика.

Тем временем Иисус незамеченным пришёл в Иерусалим. В середине праздника Он вошёл во двор храма, где толпился народ. Всё смолкло. Находясь в центре внимания огромной толпы, Иисус говорил так, как не говорил ни один человек. Он разрушал границы формализма и преданий. Он говорил о земном и небесном, о человеческом и Божественном как имеющий власть. Его слова были исключительно ясными и убедительными. Он представил все возможные доказательства того, что Он пришёл от Бога и сделал всё возможное, чтобы побудить людей к покаянию.

Иди ко Мне и пей

Когда Иисус говорил во дворе храма, народ был словно зачарованный. Самые ярые Его противники понимали, что они бессильны причинить Ему зло. Изо дня в день Спаситель учил народ, пока не наступил «последний великий день праздника». Утром Иисус возвысил Свой голос так, что он зазвучал по всем дворам храма.

«Кто жаждет, иди ко Мне и пей» (Евангелие от Иоанна 7:37). Само состояние народа придавало силу тому призыву. Атмосфера праздника была чарующей, но ничто в этих обрядах не насыщало алчущего, ничто не утоляло жажду души водой, текущей в жизнь вечную. Иисус пригласил всех прийти и пить из источника жизни.

В это утро священник совершал обряд иссечения воды из скалы в пустыне. Эта скала была символом Того, смерть Которого откроет потоки живой воды спасения для всех желающих.

Иисус знал духовные нужды народа. Пышность, богатство, почести не могут удовлетворить сердце. «Кто жаждет, иди ко Мне». Богатых и бедных, вельмож и простой люд — всех Он зовёт к Себе. Иисус может снять бремя с души, утешить страдающих и даровать надежду отчаявшимся. Многие из слушавших тогда Иисуса скорбели о своих несбывшихся надеждах; многие изнемогали от тайных душевных ран; иные же стремились утолить свои стремления к мирскому благополучию и почёту. Но когда человек достигает всего, к чему сильно стремился, то обнаруживает, что он трудился так тяжко только для того, чтобы вновь очутиться у разбитого водоёма, из которого невозможно утолить жажду.

Христос по-прежнему зовёт к Себе жаждущих. Иисус и теперь ещё восклицает: «Кто жаждет, иди ко Мне и пей». «Кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек» (Евангелие от Иоанна 4:14).

По книге Эллен Уайт «Желание веков»