Если животные не умирали до грехопадения, то как быть с перенаселением?

У скептиков и у многих христиан возникает закономерный вопрос: если бы не было грехопадения (и смерти как его следствия), то разве земля не переполнилась бы животными и людьми?

Поскольку Библия ясно учит, что смерти до грехопадения не было (Послание римлянам 8 гл.; 1 послание коринфянам 15:22; книга Бытие 1:30), и поскольку животные с библейской точки зрения являются одушевлёнными существами (Бытие 1:20, 21, 24), то это значит, что изначально все они были созданы жить вечно. Только где бы они жили, если бы их стало слишком много?

Ниже приведены несколько вероятных сценариев.

Бог сказал животным: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте воды в морях, и птицы да размножаются на земле» (Бытие 1:22) и человеку: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю…» (Бытие 1:28). Отталкиваясь от этого, один из вариантов ответа состоит в том, что Бог сказал животным не просто плодиться, а «наполнять воды» (и землю соответственно), что, скорее, свидетельствует о цели размножения: наполнение планеты, которую создал Господь для обитания. Поэтому, наполнив планету, они исполнили бы повеление Господне и прекратили размножаться. Если командир даёт солдату указание копать траншеи, то указание действует до тех пор, пока траншеи не выкопаны. Как только они выкопаны, то указание теряет свою силу. Есть ещё вариант. Когда планета наполнилась бы живыми существами, Бог мог бы повелеть им прекратить размножаться. Похожая ситуация имела место с близкородственными браками, когда люди могли жениться на своих родственниках до тех пор, пока это не было запрещено Законом Моисеевым. Бог мог бы дать новое постановление, решающее проблему. Аналогичные ответы применимы и к человеку. Либо он мог бы прекратить размножаться, наполнив землю, либо (что было недоступно самим животным) вполне мог осваивать космос. К тому времени цивилизация, состоящая из суперумных, бессмертных и безгрешных (а потому мирных!) людей, могла бы достичь немыслимого уровня развития. Возможно, что к тому моменту они и сами нашли бы решение вопросу перенаселения планеты, которую вверил им Господь: «Обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле» (Бытие 1:28).

В связи с тем, что все вышеприведённые варианты не противоречат ни Библии, ни логике, всемогущий Бог вполне мог бы воспользоваться одним из них или каким-то ещё, который также не противоречил бы логике и Его характеру. Таким образом, сомневаться в библейском учении об отсутствии смерти до грехопадения на основании надуманной проблемы перенаселения равносильно сомнениям во всемогуществе Бога. Христианин может быть уверен в истинности и последовательности Писания.

По материалам сайта bibleap.com

Газета «Сокрытое Сокровище» июнь 2022 г.