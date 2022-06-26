Если животные не умирали до грехопадения, то как быть с перенаселением?

У скептиков и у многих христиан возникает закономерный вопрос: если бы не было грехопадения (и смерти как его следствия), то разве земля не переполнилась бы животными и людьми?
Поскольку Библия ясно учит, что смерти до грехопадения не было (Послание римлянам 8 гл.; 1 послание коринфянам 15:22; книга Бытие 1:30), и поскольку животные с библейской точки зрения являются одушевлёнными существами (Бытие 1:20, 21, 24), то это значит, что изначально все они были созданы жить вечно. Только где бы они жили, если бы их стало слишком много?
Ниже приведены несколько вероятных сценариев.
- Бог сказал животным: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте воды в морях, и птицы да размножаются на земле» (Бытие 1:22) и человеку: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю…» (Бытие 1:28). Отталкиваясь от этого, один из вариантов ответа состоит в том, что Бог сказал животным не просто плодиться, а «наполнять воды» (и землю соответственно), что, скорее, свидетельствует о цели размножения: наполнение планеты, которую создал Господь для обитания. Поэтому, наполнив планету, они исполнили бы повеление Господне и прекратили размножаться. Если командир даёт солдату указание копать траншеи, то указание действует до тех пор, пока траншеи не выкопаны. Как только они выкопаны, то указание теряет свою силу.
- Есть ещё вариант. Когда планета наполнилась бы живыми существами, Бог мог бы повелеть им прекратить размножаться. Похожая ситуация имела место с близкородственными браками, когда люди могли жениться на своих родственниках до тех пор, пока это не было запрещено Законом Моисеевым. Бог мог бы дать новое постановление, решающее проблему.
- Аналогичные ответы применимы и к человеку. Либо он мог бы прекратить размножаться, наполнив землю, либо (что было недоступно самим животным) вполне мог осваивать космос. К тому времени цивилизация, состоящая из суперумных, бессмертных и безгрешных (а потому мирных!) людей, могла бы достичь немыслимого уровня развития. Возможно, что к тому моменту они и сами нашли бы решение вопросу перенаселения планеты, которую вверил им Господь: «Обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле» (Бытие 1:28).
В связи с тем, что все вышеприведённые варианты не противоречат ни Библии, ни логике, всемогущий Бог вполне мог бы воспользоваться одним из них или каким-то ещё, который также не противоречил бы логике и Его характеру. Таким образом, сомневаться в библейском учении об отсутствии смерти до грехопадения на основании надуманной проблемы перенаселения равносильно сомнениям во всемогуществе Бога. Христианин может быть уверен в истинности и последовательности Писания.
По материалам сайта bibleap.com
Газета «Сокрытое Сокровище» июнь 2022 г.