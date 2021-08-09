Жизнь без слуха

Счастливое детство, мир прекрасных звуков, а потом тишина, полная тишина… О своём пути рассказывает Елена, в 8 лет лишившаяся слуха.

Я родилась в Белоруссии, в Брестской области. До сих пор с теплотой вспоминаю домик с садом и фруктовыми деревьями, дедушку с бабушкой…

Затем мы переехали в маленький неприметный сибирский посёлок Кучаниха с трескучими зимними морозами. В возрасте 8 лет я сильно заболела гриппом. Болезнь отступила, но вызвала серьёзное осложнение — воспаление оболочки головного мозга, серозный менингит. Папа, бедный папа, поседел. А мама словно тень была, ночами не спала. Жившие с нами кошки с меня не слезали, обложили собой моё исхудавшее тельце и голову… Я выжила, но потеряла слух.

Это несчастье просто разбило мне сердце. Даже аппарат плохо помогал. Кто хотя бы какое-то время слышал, никогда не свыкнется с этим состоянием: всегда будет стремление вернуться в мир звуков. Ощущение изолированности, одиночества, даже если рядом близкие или друзья. Очень тяжело, когда люди забывают о моём состоянии: изменят договорённости, обсудят между собой, все в курсе, а я узнаю в последний момент. Это выбивает из колеи и заставляет менять планы.

В интернате я плакала и спрашивала кого-то неведомого: «Зачем я живу?»

После окончания школы я вышла замуж. У свекрови была знакомая католичка, которая уговорила нас с мужем креститься. Я тогда работала в женской консультации и после крещения решила похвалиться старшей медсестре Людмиле Николаевне. Я спросила у неё, крещена ли она; она ответила утвердительно. «А почему Девы Марии и креста у вас нет?» — спросила я. «Крест должен быть в сердце», — ответила она.

С этого дня я потеряла покой: у кого ни спрошу, что значит крест в сердце, никто ответ понятный дать не мог! В конце концов, этот вопрос снова привёл меня к Людмиле Николаевне. Я взмолилась: «Расскажите мне, что это значит: крест в сердце?» С этой беседы и началось знакомство с Господом. Людмила Николаевна стала давать мне книги о Боге. Чем больше я их читала, тем интереснее становилось. Я полюбила Господа и поняла, что значит жить с Богом в сердце. Стало ясно, что принятое мною крещение было формальным, а я хотела доверить свою жизнь Господу осознанно. Поэтому после рождения сыночка я вновь попросила о крещении. Меня крестили в реке Оби. Мне подарили Библию, которую я очень полюбила. После крещения Бог стал посылать мне мысли для стихотворений. Как что-то в жизни произойдёт, так появляется стих как отзвук на ситуацию. Я и раньше пыталась писать, но не получалось. А как Господа приняла в сердце, так и полилась оттуда хвала Ему.

Душа моя сложила крылья,

Не стало больше сил лететь.

Я встану тихо на молитву.

А после буду Богу петь.

Я у Него найду напиться,

Найду тепло и кров найду.

Ему готова поклониться:

Поднимет Он, коль упаду.

Душа моя сложила крылья.

И слёзы льются, как роса.

Дай мне, Господь, побольше силы!

Хвалу услышат небеса.

Забыв про боль и все тревоги,

Я крылья снова разверну,

Чтоб возвещать другим о Боге,

Покуда тихо не усну.

Вдохнул в меня Он снова силу,

Набрала снова высоту…

Услышал Бог мою молитву,

Пою хвалу опять Ему!

Вопрос о том, почему со мной такое произошло, одно время просто выворачивал мой ум наизнанку. Возможно, если бы я слышала, то мой путь был бы другим, и я не ощутила бы нужду в Боге. Господь утешает меня замечательными обещаниями из Библии о том, что наступит время, когда я вернусь в мир звуков. А ещё случившееся открыло путь к сердцам глухих. Я не в совершенстве владею жестами, но общаюсь с глухими и говорю им о Боге. Не стоит унывать, опускать руки и падать духом. Выход всегда можно найти. Бог откроет его там, где, казалось бы, ничего нет.

Есть Хозяин у этой планеты.

Он у сердца её бережёт,

Слышит стоны и слышит молитвы,

Когда нужно, на помощь придёт.

Он поёт вместе с нами и плачет,

Радость делит всегда пополам.

Он не может, поверьте, иначе:

Он сочувствует искренне нам.

Всё, что мы переносим по жизни,

Всё до боли знакомо Ему.

Он так хочет вернуть нас в Отчизну:

«Я вернусь и к Себе вас возьму».

Будет время, исчезнут печали,

Не увидим страданий и зла:

Дни покоя для верных настали,

Свет сияет, а ночь уж прошла.

Елена Сучилова

Газета «Сокрытое Сокровище» август 2021 г.