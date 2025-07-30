Жизнь без воздуха

Миллионы людей целыми днями сидят в «коробочках», почти не бывая на улице и разрушая тем самым своё здоровье. Если вы тоже «коробочный», читайте внимательно.

Без кислорода

Зрители напряжённо всматривались в морскую гладь. Когда же поднимется на поверхность ныряльщик? Прошло уже больше 10 минут, но спортсмен Стефан Мифсуд ещё не вынырнул из воды. Он участвовал в соревнованиях по фридайвингу — подводному плаванию на задержке дыхания. Зрители удивлённо переглядывались. Наконец из водной пучины появился силуэт мужчины, который вынырнул и жадно глотал столь желанный воздух. Это был рекорд — 11 минут 35 секунд под водой.

Чтобы участвовать в соревнованиях, спортсмены специально тренируются, подготавливая себя к длительному кислородному голоданию. Однако такие состязания небезопасны для здоровья. Организм каждый раз испытывает кислородный стресс, и жизнь подвергается риску. Известны и смертельные случаи.

Голодный мозг

Скорее всего, мы не будем участвовать в подобных соревнованиях. Но, находясь длительное время в закрытом, плохо проветриваемом помещении, мы будем чувствовать себя, подобно глубоководному ныряльщику. Испытывая постоянную кислородную недостаточность, организм посылает нам определённые сигналы. Головная боль, одышка, лёгкое головокружение, усталость, снижение работоспособности и ясности мышления часто возникают при кислородном голодании. Обращали ли вы внимание, что иногда после сытного приёма пищи появляются слабость и сонливость? Связано это с тем, что кровь приливает к пищеварительным органам, и мозг испытывает недостаток кислорода. Но стоит выйти на улицу — и через некоторое время появляется бодрость.

Чтобы в клетках образовалась энергия, необходимы глюкоза и кислород. Если мы получили питательные вещества, но нет чистого воздуха, энергия в достаточном количестве не образуется, а мозг испытывает голодание. Но как только поступает свежая порция кислорода, наша центральная нервная система оживает и с большей силой генерирует нервные импульсы. Конечно, мало у кого получается целый день пребывать на улице. Однако необходимо позаботиться о постоянном притоке свежего воздуха в помещение, если мы находимся в нём большую часть суток.

Ночной воздух

Даже ночью важно приоткрыть окно, тогда мозг быстрее восстановит запасы энергии. Возможно, вам приходилось летом спать на улице. Утром после такого сна ощущаются особая бодрость и прилив сил.

Не «ныряйте»

Наши ткани постоянно нуждаются в кислороде. Поэтому очень важно не «нырять» на целый день в кабинет или другое помещение, а выходить на улицу для прогулок, особенно утром и вечером. Организм в благодарность подарит нам бодрость и прекрасное самочувствие.

Он из дома — прыг в машину,

Из машины — в офис…

Очень жалкая картина!

Человек, опомнись!

Ты послушай мой совет

(Он простой, по сути):

Покажись на Божий свет,

Подыши всей грудью.

В клетки Бог не загонял

Свой венец творенья.

Он прекрасный мир создал

Нам для наслажденья.

Выйди, посмотри вокруг

И побудь на солнце.

Не заметишь, только вдруг

Жажда жить вернётся.

Свежий воздух — бесплатное лекарство

Многим больным было бы полезно как можно больше времени проводить на свежем воздухе. И они, без сомнения, ощутили бы перемены к лучшему. Если вы живёте в большом городе, постарайтесь выходные дни провести на природе или в местах, где есть зелёные насаждения.

Для полноценного дыхания

Стоит также обратить внимание на осанку. Необходимо держать спину прямой и дышать диафрагмой, то есть животом. Если мы сидим, не стоит сильно наклоняться, так мы позволим свободно расширяться нижним отделам лёгких, чтобы они наполнялись кислородом. Очень важно не носить одежду, стягивающую живот, или тугой пояс. Это также мешает полноценному дыханию.

На прогулку!

Пока тепло, старайтесь больше гулять, чтобы организм наслаждался солнечным светом и свежим воздухом. Если возможно, ходите на работу пешком (хотя бы часть пути). Дышите полной грудью, и будьте здоровы!

Алексей Хацинский,

«Секреты здоровья и долголетия»