Один день из жизни большой семьи

Инна Балан — кандидат экономических наук, преподаватель. Они с мужем воспитывают восьмерых детей: троих родных и пятерых приёмных. Заботиться о восьмерых детях, обучать их на домашней форме образования, успевать уделять время работе, духовному развитию и отношениям с мужем — это целая наука.

— Инна, расскажи на примере одного дня из жизни вашей семьи, как ты справляешься со всем этим?

— Все мои дни разные. Если я дома, у меня одно расписание, если рано уезжаю на работу — другое. Иногда я встаю в 4.45, а иногда в 7.30. Я стараюсь не отказывать себе во сне, так как понимаю, что сон — это здоровье. Если я дома, после пробуждения делаю утренние процедуры, пью воду, возвращаюсь в спальню и читаю 30 – 50 минут. Среди моих настольных книг — сборник утренних христианских чтений, Библия и книга «Желание веков». После этого я готовлю завтрак.

— Завтраки всегда готовишь ты?

— Володя вечером ставит кашу в мультиварку, а утром я готовлю вегетарианский белковый паштет (из бобовых, орехов и семечек), накрываю на стол, мою фрукты или готовлю фруктовое пюре к каше.

После приёма пищи каждый принимается за свои обязанности: мытьё посуды и полов в доме, уборка комнат. Утром, пока все дети проснутся, почитают, сделают литературное списывание, в разных местах появляются забытые кем-то вещи и беспорядок, поэтому мы наводим порядок дважды в день. А полы на кухне моем после каждого приёма пищи. После наведения порядка мы собираемся вместе с детьми, читаем утреннее наставление, главу из Библии, поём и молимся, чтобы Бог сохранил каждого в течение дня. После этого я раздаю всем задания на предстоящий день.

— Задания получают даже самые маленькие или только старшие члены семьи?

— Даже детки по 4 – 5 лет могут раскладывать бельё после стирки, аккуратно сворачивать и разносить его по шкафам. Детки помладше могут убрать свои игрушки на место, прибрать комнату за собой.

С 7 – 8 лет детки могут заправлять хлеб в хлебопечку. Ева в свои 10 лет уже три года обеспечивает домашним хлебом, кексами и тестом для выпечки всю семью.

— Ты распределила всем задачи, что дальше?

— Когда я дома, занимаюсь английским с детьми, потом готовлю обед. После обеда мы все вместе идём на прогулку в соседний лес. После прогулки я иногда отвечаю по работе на письма, делаю домашние дела. Примерно в 8 вечера мы вновь собираемся всей семьёй, чтобы пообщаться, подвести итоги дня, помолиться перед сном. В 20.30 всех укладываем спать. После этого я иногда делаю зарядку, общаюсь со старшими детьми и с Володей. Потом мы отправляемся ко сну.

— Как вы проводите выходные?

— Отличным отдыхом является смена деятельности. После умственного труда (уроков и работы) все с удовольствием готовы поработать в саду или огороде. Когда у нас появилась земля, работа на ней для меня и старших детей стала отдыхом и удовольствием. А ещё, к счастью, у нас есть суббота! Для нас это особенный день, когда все домашние дела были сделаны в пятницу, а еда приготовлена на два дня вперёд. Это день для общения с Богом и друг другом. Мы идём на прогулку всей семьёй, посещаем церковь, читаем любимые книги. Также мы всей семьёй стараемся выезжать на море.

— Финансы позволяют вам нанять помощников. Почему ты предпочитаешь распределять обязанности внутри семьи?

— Наличие у детей прислуги не очень благотворно действует на их характеры. Лучше, когда дети с юности научились всё делать сами. У нас был опыт, когда с детьми сидели няни. Но этот опыт никогда не был положительным. Это была короткая временная необходимость, так как мне иногда необходимо было отлучаться из дома для преподавания. Но я всегда старалась всеми силами свести это время к минимуму и исправить ситуацию. Детей должны воспитывать мама и папа.

— Было ли время, когда ты что-то не успевала или была неорганизованная? Например, когда у тебя был один ребёнок, было ли тебе тяжелее, чем сейчас?

— Не могу вспомнить такой период, когда я была неорганизованной и ничего не успевала. Чтобы всё успевать, я просто стараюсь не тратить время зря. В моём графике нет поглотителей времени: соцсетей, телевизора. Я не имею привычки с кем-то общаться по интернету. Чаще всего люди просто не сильно заняты, и им надо как-то скоротать время, а я не имею возможности им в этом потакать.

— Многие, слыша твою историю, говорят: «Ей просто повезло с мужем, ведь он её во всём поддерживает». Что ты скажешь на это?

— Да, мне повезло с мужем! Бог благословил.

— А как сделать так, чтобы повезло?

— Вскоре после свадьбы ко мне в церкви подошла одна бабушка с поздравлениями и дала совет, который я сохранила в сердце на всю жизнь: «Пока вы только поженились и у вас первые трепетные добрые чувства друг к другу, позволяй мужу помогать тебе во всём по хозяйству, не бери всё на себя. Потому что, если ты сейчас всё возьмёшь на себя, то потом, когда пройдёт несколько лет, будет очень трудно что-то изменить в вашем распределении обязанностей. Когда вы привыкните друг к другу и новизна отношений пройдёт, муж будет воспринимать как норму, что ты всё делаешь сама». Я часто прошу мужа помочь мне. Мужчины мыслят о своих рабочих делах, их интересуют более глобальные задачи. Нужно подсказывать и просить. Не нужно быть гордой, всё делать самостоятельно, а потом изнемогать от усталости и ворчать.

— Вы живёте одними интересами. Как выбрать именно такого человека?

— Первый принцип — это Божье благословение. Нужно только уповать на милость Божью и полностью довериться Ему. Верность Богу убережёт девушку от неблагополучных отношений.

Второе: нужно понимать, что в мужчине главное, а что второстепенное. Есть главные вещи, например, трудолюбие, духовность, здравомыслие. А какие-то манеры поведения, умение ухаживать и добиваться, внешность, даже наличие денег — это всё второстепенное.

Опубликовано в сокращении.

Полностью интервью читайте

в журнале «Управитель». 2018. №4.

upravitel.info

Газета «Сокрытое Сокровище» № 03 (263) март 2019 г.