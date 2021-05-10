Журналист меняет профессию

Как студентка журфака стала сотрудницей кафе здорового питания

Мода на здоровое питание — это тренд последних лет. Но, честно признаюсь, эта тема обходила меня стороной. Когда человек молод, он думает, что может есть любые продукты, не задумываясь об их пользе и вреде. Вот и я, молодая девушка-студентка, была в этом уверена, но однажды это мнение мне пришлось изменить.

Неожиданное трудоустройство

Найти работу студентке-заочнице непросто. Работодатели не в восторге от того, что несколько месяцев в году тебя нет на рабочем месте: ты то на сессии, то на практике. На помощь в поисках мне пришла подруга мамы: «Не хочешь ли поработать в кафе здорового питания? Заодно на практике узнаешь, что такое вегетарианство!» Вариантов у меня было немного, я прошла короткую стажировку и стала барменом-кассиром в кафе «Чечевица».

Ломаем систему!

У меня в голове был стереотип, что правильно питаться — это невкусно, но всё оказалось иначе. К моему большому удивлению, я выяснила, что правильное питание — это не только фрукты и овощи. Первый взгляд в меню вегетарианского кафе повергает в шок: бургеры, шаурма, котлеты — разве всё это можно приготовить без мяса? Можно!

Начнём с чечевицы. Засыпаем в кастрюлю, отвариваем, пропускаем через мясорубку, добавляем специи — вот и готов фарш на котлеты для бургеров.

Фокус номер два. Берём соевый сыр тофу, солим, обжариваем на гриле и получаем кусочки, похожие по вкусу на куриное филе. Кладём их в шаурму или добавляем в салат «Цезарь». Кстати, польза соевых продуктов в том, что в них много полноценного белка и при этом мало жиров.

Чудеса продолжаются! Берём тот же тофу, посыпаем специями, заворачиваем в лист нори (морской капусты), кладём на сковороду, и продукт превращается в «рыбу». По вкусу не отличить.

И такие чудеса на вегетарианской кухне происходят каждый день, потому что блюда здесь очень разнообразные: в меню больше десятка супов и крем-супов, выпечка и десерты на любой вкус.

Результат — налицо!

После нескольких недель работы я стала задумываться о том, что ем каждый день. Я начала глубже изучать эту тему, знакомиться с новыми продуктами. И вскоре почувствовала изменения в организме: появилась энергия, лёгкость, улучшилась кожа на лице. Мне стало понятно, что неправильное питание — это «бомба» замедленного действия. Пройдёт несколько лет, и оно начнёт отражаться на вашем здоровье. Морщины, лишний вес, усталость — всё это последствия неправильного питания.

Необычное кафе — необычные люди

В кафе есть ещё одна очень интересная особенность: все сотрудники здесь верующие люди, христиане. Они не просто готовят еду и зарабатывают деньги, они имеют миссию — дарить людям здоровье. «Когда Христос ходил по земле, Он исцелял людей от болезней Своим Божественным прикосновением и Словом. Сегодня Христос также любит людей и заинтересован в их здоровье. Он использует наши руки, чтобы подарить им хорошее самочувствие через полезную, качественную еду, которую мы для них готовим», — так объясняет смысл нашей работы директор кафе. Перед тем как начать работу, мы молимся и благодарим Господа за новый день. Это делает коллектив одной семьёй, все сотрудники отзывчивые, всегда готовы помочь.

Визитная карточка — график работы

В субботу наше кафе всегда закрыто. Руководство не жалеет об упущенной выгоде, потому что покой в субботу — это одна из Божьих заповедей, записанных в Библии. Здесь действуют по принципу: «Лучше шесть дней в неделю работать с Божьим благословением, чем семь дней без него». И это правило не подводит!

Возможно, в вашем городе тоже есть кафе или магазин здорового питания, которое не работает в субботу. Как бы оно ни называлось, смело заходите. Здесь готовят с заботой о вашем здоровье!

Екатерина Митрофанова

Газета «Сокрытое Сокровище» май 2021 г.